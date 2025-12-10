Dúfali ste v 13. plat? Vládne opatrenia stopli koncoročné prémie, odborníci upozornili, kto ich dostane

Záver roka tradične otvára tému odmeňovania, no podľa najnovších zistení portálu Platy.sk sa ukazuje, že vianočné prémie na Slovensku ešte stále nie sú samozrejmosťou. Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil na prelome októbra a novembra na vzorke 1 533 pracujúcich, má istotu koncoročného finančného prilepšenia len približne 16 percent zamestnancov.
Takmer tretina už v čase prieskumu vedela, že bonusy nedostane vôbec, a podobne veľká skupina pripúšťala odmenu iba v prípade, že firma splní finančné plány. Len necelá tretina populácie sa môže spoľahnúť na pravidelné koncoročné odmeny bez ohľadu na výsledky. Či už vo forme výkonnostných bonusov, prémií alebo trinásteho a štrnásteho platu.
Zamestnanci chcú najmä peniaze
Firmy využívajú rôzne podoby odmeňovania, často podľa svojich finančných možností. Niektoré rozdávajú darčeky, poukážky, umožňujú kurzy alebo poskytujú dodatočné voľno. Napriek tomu však zamestnanci vysielajú jasný signál, pretože až 84 percent respondentov preferuje čisto finančnú formu ocenenia.
Peniaze sú tak stále najčastejšou aj najžiadanejšou podobou koncoročných bonusov. Prieskum ukazuje, že tí, ktorí odmeny dostávajú pravidelne, najčastejšie inkasujú trinásty alebo štrnásty plat, pričom 43 percent ľudí dostáva výkonnostný bonus viazaný na výsledky firmy.
Odmeny závislé od kondície firiem
Výsledky naznačujú širší problém na slovenskom pracovnom trhu. Mnohé podniky fungujú v situácii, keď ich vlastná finančná kondícia neumožňuje posilňovať motiváciu zamestnancov prostredníctvom stabilných odmien. Celý rok tak môže byť pre mnohých zamestnancov neistý. Ich odmeny závisia nie od výkonu, ale od finančného stavu firmy.
Tento trend sa odzrkadľuje v atmosfére na trhu práce, kde je citlivosť na mzdy a benefity vo všeobecnosti čoraz vyššia. Ekonomické spomaľovanie, tlak konsolidačných opatrení a rast nákladov prenášajú časť bremena na domácnosti, ktorých rozpočty sú po dlhom období inflácie už citeľne oslabené.
Stabilné odmeny ako investícia do lojality
Navyše, koncoročné odmeny dnes plnia aj širšiu makroekonomickú funkciu. Predstavujú významný impulz pre spotrebu počas sviatkov. Domácnosti často kalkulujú s týmto príjmom pri plánovaní vianočných výdavkov a jeho absencia môže ovplyvniť nielen ich osobné financie, ale aj tržby obchodníkov. Prieskum Platy.sk teda nepriamo naznačuje, že sila vianočnej spotreby bude tento rok do veľkej miery závisieť od toho, do akej miery dokážu firmy udržať aspoň minimálnu úroveň odmeňovania.
Aj preto odborníci upozorňujú, že stabilné finančné bonusy sú investíciou do lojality a výkonnosti. Tam, kde firmy dokážu koncoročné odmeny vyplácať pravidelne, vytvárajú predvídateľnejší pracovný svet a znižujú tlak na fluktuáciu. Tam, kde odmeny závisia len od zisku, nesú zamestnanci riziko, ktoré pôvodne vôbec nie je ich. To môže byť z dlhodobého hľadiska problémom nielen pre pracovnú atmosféru, ale aj pre konkurencieschopnosť firiem.
Barometer ekonomického zdravia
Prieskum Platy.sk tak ukazuje ekonomický obraz, ktorý presahuje samotné Vianoce. Koncoročné odmeňovanie sa stalo barometrom toho, ako sa slovenským firmám skutočne darí a ako veľmi si môžu dovoliť oceňovať svojich ľudí. V čase, keď sa inflácia zmiernila, no ceny zostávajú vysoké, sú koncoročné bonusy pre mnohých dôležitou súčasťou stabilného príjmu.
Firmy, ktoré ich poskytujú pravidelne, tento rok posielajú zamestnancom aj signál dôvery – a to môže byť v neistých časoch tým najcennejším darčekom.
