Družba ako páka: Dodávky ropy môžu obnoviť už tento týždeň, v hre je aj odblokovanie pôžičky pre Ukrajinu

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Obnovenie Družby môže odblokovať peniaze pre Ukrajinu.

Dodávky cez ropovod Družba, ktorý ruskou ropou zásobuje Maďarsko a Slovensko, by mohli byť obnovené už tento týždeň. Poslancom Európskeho parlamentu to v pondelok povedala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Krátko na to cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že sa krajiny EÚ pokúsia v stredu definitívne schváliť uvoľnenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, doteraz blokovanej Maďarskom vzhľadom na prerušené dodávky cez ropovod Družba. Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu uviedol, že Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie pôžičky EÚ pre Kyjev. Podľa jeho slov mu túto informáciu sprostredkoval Brusel.

Postoj Maďarska a podmienky

„Postoj Maďarska sa nezmenil: žiadna ropa = žiadne peniaze. Len čo sa obnovia dodávky ropy, už nebudeme brániť poskytnutiu pôžičky,“ napísal Orbán na sociálnej sieti X. Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka doplnil, že ak sa dodávky ropy obnovili v pondelok, Budapešť by mohla odobriť vyplatenie úveru na stredajšom zasadnutí stálych predstaviteľov 27 členských štátov EÚ. Že by sa o nevyhnutnej pomoci pre Ukrajinu mohlo rozhodovať už na tejto schôdzke, potvrdil v nedeľu pre TASR aj zdroj z prostredia Únie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v utorok uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla. Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z politických dôvodov. Budapešť v tejto súvislosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku.

Postoj Slovenska

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj Fico tento týždeň avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje.

Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko

Výzva budúceho maďarského premiéra

Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina obnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, ak je funkčný. Podľa servera infostart.hu to Magyar povedal na tlačovej konferencii po prvej schôdzke poslaneckého klubu strany Tisza, ktorá získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Posielam odkaz prezidentovi Zelenskému, s ktorým som ešte nehovoril a ktorého nepoznám, že toto nie je žiadna hra. Ak je ropovod Družba vhodný na otvorenie, nech posiela ropu a Rusi ju budú dodávať, ako sa všetci zaviazali v príslušnej zmluve. Ukrajina by sa nemala zapájať do vydierania, to nie je dobrý postoj,“ podčiarkol Magyar.

Magyar vyzval Zelenského, aby Ukrajina obnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, ak je funkčný. Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára, keď ho podľa Kyjeva poškodil ruský útok. Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z politických dôvodov. Budapešť v tejto súvislosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku.

Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori

