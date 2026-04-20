Slovenská televízia prišla o výraznú osobnosť: Odišla dramaturgička, ktorá formovala generácie divákov

Vo veku 90 rokov v piatok (17. 4.) zomrela dramaturgička Slovenskej televízie Gabriela Kopicová. Roky pôsobila v redakciách zábavy a pre deti a mládež.
Informovala o tom STVR, ktorej to potvrdila jej dcéra Beata Havranová. „S menom Gabriely Kopicovej sa spájajú legendárne televízne relácie, ako Snívajte s nami, Večer Milana Markoviča či Televízny klub mladých. Bola zakladateľkou charitatívneho projektu Konto nádeje na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom,“ uviedla vedúca odboru komunikácie STVR Zuzana Vicelová.
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
