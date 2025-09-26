Drsné vyhrážky šokovali súťažiacich i divákov. Konflikt v Bez servítky sa vyostril a takmer padali facky

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Napätie medzi dvoma účastníkmi relácie sa vystupňovalo. 

Nie je ničím nezvyčajným, ak sa v obľúbenej kuchárskej šou stretnú pri jednom stole ľudia, ktorí sa príliš nemusia. Už neraz padali rôzne poznámky a kritika, ktorá sa týkala správania alebo varenia. Na druhej strane, diváci nie sú zvyknutí na také spory, v ktorých nielenže padajú nadávky, ale dokonca slová, naznačujúce fyzickú potýčku.

Už od prvého dňa bolo vidieť, že si dvaja súťažiaci nie sú navzájom príliš sympatickí. Do oka si nepadli Tomáš, ktorého mnohí poznajú ako víťaza reality šou Farma a influencerka Biba. Prostoreká žena ukázala, že si servítku pred ústa nedáva, je sama sebou, no miestami je až divoká. To však neznesie hocikto. A tak počas jedného večera, kedy sa snažil Erik, jeden zo súťažiacich, pripraviť pre hostí príjemnú atmosféru a výborné jedlo, si obaja skočili do vlasov.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Diváci Bez servítky sú zhrození. Správanie súťažiacej nemá obdobu, spravila trúfalý krok, ktorý nikto nečakal
2.
Po Renáte Názlerovej sa do Bez servítky vracia ďalší nezabudnuteľný súťažiaci. Diváci ihneď spustili protesty
3.
Dráma na pľaci! Renáta Názlerová skolabovala a odhalila pravdu o vážnych zdravotných problémoch
Zobraziť všetky články (51)

Prerástlo to do extrému

Podľa Bibinho správania možno vydedukovať, že ide o sebavedomú ženu, ktorej nechýba odvaha. Ukázala to pri vychutnávaní si menu, ktoré ukuchtil Tomáš, keď zrazu vstala a doniesla na stôl objednanú pizzu. Podľa jej slov sa dobre nenajedla, preto stavila na donášku.

Pravdepodobne aj toto jej správanie prilialo olej do ohňa a Tomáš už vypenil. „Keď ma, k…, teraz nenecháš dorozprávať, tak už ti jednu plesknem, dobre?“ povedal rozčúlený súťažiaci Bibe, ktorá mu skočila do reči. „S kým sa bavíš?“ opýtala sa ho rozladená influencerka. Nakoniec však Tomáš oľutoval, čo jej povedal. „Je to niečo, čo ma mrzí a v živote by som ju neudrel, ale vyletelo mi to z úst,“ priznal víťaz Farmy.

Do toho sa zapojil ďalší účastník Bez servítky, Vilo Habo, známy zo šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. „Prečo mu kazíte večer?“ ozval sa a otočil sa na Erika, ktorý sa na slovnú potýčku potichu pozeral a nakoniec poznamenal: „Je to úplne v pohode.“ Dusná atmosféra prevládala i naďalej a Tomáš a Biba si navzájom skákali do reči. „Ja ťa rešpektujem už štvrtý deň,“ zdôraznil Tomáš. „Daj mi pokoj!“ odvetila Biba.

Influencerka nemohla uveriť tomu, čo sa udialo a na Tomáša si po tomto utvorila svoj názor. „Ako môže muž žene povedať, že jej jednu „napáli“? Je to jeden hulvát,“ dodala na jeho adresu.

Reakcie fanúšikov hovoria za všetko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac