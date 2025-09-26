Drsné vyhrážky šokovali súťažiacich i divákov. Konflikt v Bez servítky sa vyostril a takmer padali facky

Nie je ničím nezvyčajným, ak sa v obľúbenej kuchárskej šou stretnú pri jednom stole ľudia, ktorí sa príliš nemusia. Už neraz padali rôzne poznámky a kritika, ktorá sa týkala správania alebo varenia. Na druhej strane, diváci nie sú zvyknutí na také spory, v ktorých nielenže padajú nadávky, ale dokonca slová, naznačujúce fyzickú potýčku.
Už od prvého dňa bolo vidieť, že si dvaja súťažiaci nie sú navzájom príliš sympatickí. Do oka si nepadli Tomáš, ktorého mnohí poznajú ako víťaza reality šou Farma a influencerka Biba. Prostoreká žena ukázala, že si servítku pred ústa nedáva, je sama sebou, no miestami je až divoká. To však neznesie hocikto. A tak počas jedného večera, kedy sa snažil Erik, jeden zo súťažiacich, pripraviť pre hostí príjemnú atmosféru a výborné jedlo, si obaja skočili do vlasov.
Prerástlo to do extrému
Podľa Bibinho správania možno vydedukovať, že ide o sebavedomú ženu, ktorej nechýba odvaha. Ukázala to pri vychutnávaní si menu, ktoré ukuchtil Tomáš, keď zrazu vstala a doniesla na stôl objednanú pizzu. Podľa jej slov sa dobre nenajedla, preto stavila na donášku.
Pravdepodobne aj toto jej správanie prilialo olej do ohňa a Tomáš už vypenil. „Keď ma, k…, teraz nenecháš dorozprávať, tak už ti jednu plesknem, dobre?“ povedal rozčúlený súťažiaci Bibe, ktorá mu skočila do reči. „S kým sa bavíš?“ opýtala sa ho rozladená influencerka. Nakoniec však Tomáš oľutoval, čo jej povedal. „Je to niečo, čo ma mrzí a v živote by som ju neudrel, ale vyletelo mi to z úst,“ priznal víťaz Farmy.
Do toho sa zapojil ďalší účastník Bez servítky, Vilo Habo, známy zo šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. „Prečo mu kazíte večer?“ ozval sa a otočil sa na Erika, ktorý sa na slovnú potýčku potichu pozeral a nakoniec poznamenal: „Je to úplne v pohode.“ Dusná atmosféra prevládala i naďalej a Tomáš a Biba si navzájom skákali do reči. „Ja ťa rešpektujem už štvrtý deň,“ zdôraznil Tomáš. „Daj mi pokoj!“ odvetila Biba.
Influencerka nemohla uveriť tomu, čo sa udialo a na Tomáša si po tomto utvorila svoj názor. „Ako môže muž žene povedať, že jej jednu „napáli“? Je to jeden hulvát,“ dodala na jeho adresu.
