Diváci Bez servítky sú zhrození. Správanie súťažiacej nemá obdobu, spravila trúfalý krok, ktorý nikto nečakal

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Mala riadnu odvahu. 

Nový týždeň s novou päticou účastníkov odštartoval kuchársku šou, čím sa začala súťaž plná kulinárskych špecialít, zábavy i ďalších zaujímavých momentov. A hoci je za nami len prvý deň, už počas neho diváci stratili slová, za čo mohol nevídaný okamih, o ktorý sa postarala jedna súťažiaca.

Stačil jediný pohľad na nových účastníkov Bez servítky a divákom hneď udrel do očí jeden detail. Medzi nimi sa objavili aj známe tváre, vrátane legendárneho Vila Haba, ktorý sa preslávil v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja a Tomáša Mayera, víťaza reality šou Farma. Práve Tomáš pohostil svojich spoluúčastníkov prvý deň a pripravil im zaujímavé menu.

Objednala si pizzu

Aj keď mu súťažiaci vytkli nejaké drobnosti, influencerka Biba prešla k činom a urobila niečo, čo ostatných prekvapilo. Diváci si museli pretierať oči, aby sa presvedčili o tom, či naozaj vidia dobre. Pritom ona sama nemala pocit, že by spravila niečo zlé. Zdá sa, že Biba je veľká voda a sebavedomie a odvaha jej nechýbajú.

Súťažiaci sedeli pri stole, aby si vychutnali Tomášove jedlá, ktoré pre nich pripravil, keď zrazu Biba doniesla na stôl objednanú pizzu. Čudoval sa nielen on, ale i ostatní. „To mi prišlo také, ako v štvrtej cenovej skupine,“ zareagoval na to Vilo Habo. „Potrebuje strhnúť na seba nejakú pozornosť. Bolo to veľmi úbohé,“ dodal Tomáš, ktorému už ani nezáležalo na jej hodnotení. Biba sa však bránila. „Ja som ťa nešla uraziť s tou pizzou, ale proste som sa nenajedla,“ uviedla.

Namiesto pôžitku z jedla došlo k ostrej výmene názorov. „Mňa môže uraziť len inteligent,“ zdôraznil Tomáš. „Čo má akože inteligentnosť s jedlom?“ nechápala Biba, na čo len Tomáš pokrútil hlavou.

Reakcie divákov hovoria za všetko

