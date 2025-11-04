Drsná pravda o smrti seriálovej Evy: Evita konečne odhalila, prečo musela postava Petry Dubayovej zomrieť

Seriál Dunaj, k vašim službám opäť prekvapil divákov emotívnym dejovým zvratom. Scenáristka a spisovateľka Evita Twardzik prezradila, prečo museli seriáloví hrdinovia odísť a čo všetko pri ich príbehoch prežíva celý tvorivý tím.
Pre denník Nový čas prezradila Evita, že seriálové smrti nevznikajú len „od stola“ a sprevádza ich množstvo emócií. Na krste knižnej novinky Dunaj, k vašim službám zároveň priblížila, že sila príbehov je úzko spätá s historickou realitou, ktorú chceli tvorcovia verne zachytiť.
Eva musela zomrieť pre tento dôvod
Dramatická smrť postavy Evy v seriáli Dunaj, k vašim službám otriasla fanúšikmi a rozpútala búrlivé diskusie. Evita Twardzik, ktorá stojí za scenárom, vysvetľuje, že tento krok mal oveľa hlbší význam, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Na otázku, prečo musela Eva zomrieť, mala Evita jasnú odpoveď.
„Eva zomrela preto, aby bolo Slovensko nahnevané. Aby bolo nahnevané na to, že to bola zbytočná smrť a že prišli o jednu z hlavných postáv v seriáli. A ja stále hovorím, že ten hnev našich divákov je len zlomok toho hnevu, ktorý cítili reálni ľudia, keď prišli o svojich blízkych, o svoje deti, o svoje ženy, o svojich mužov, bratov, sestry. Všetkých možných. Pretože to boli vo vojne zbytočné úmrtia. Takže ja hovorím áno, hnevajte sa, ale hnevajte sa na to, čo bolo vtedy a ten hnev si prežite alebo stonásobte, a tak sa cítili naši predkovia, keď im ľudia zomierali vo vojne.“
Podľa Twardzik teda smrť postáv nie je len dramatický prvok, má totiž pripomínať najmä krutosť vojny a to, že každá strata niesla ťažobu bolesti.
