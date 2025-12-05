Pacientov čaká šok, zastavuje sa dovoz viacerých foriem inzulínu. Podľa Šaška je to problém pre celú strednú Európu

Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu na slovenský trh.

Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, ktoré sa bude týkať aj ostatných európskych krajín, v ktorých boli uvedené na trh. Na Slovensku je momentálne dostupných 34 rôznych typov inzulínov, pričom ukončenie výroby sa bude týkať štyroch z nich.

Držiteľ registrácie zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková.

ŠÚKL: V roku 2026 dostupnosť inzulínov ohrozená nebude

„Dostupnosť vybraných inzulínov nebude v roku 2026 ohrozená, dodávky budú prebiehať kontinuálne a štandardne podľa potrieb slovenského trhu,“ zdôraznil ŠÚKL. Zároveň deklaroval, že vo veci aktívne komunikuje s držiteľom registrácie, ktorý sa zaviazal k implementácii zmierňujúcich opatrení na zachovanie kontinuity liečby pacientov s diabetom.

Ilustračná foto: Pexels

Ústav priblížil, že držiteľ registrácie pripravil podrobný informačný list pre ošetrujúcich lekárov, ktorý bol pripomienkovaný Európskou liekovou agentúrou a aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Obsahom listu je odporúčanie ďalšieho postupu liečby.

„Zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. Cieľom je zabezpečiť dostatočný časový priestor na konzultáciu a úpravu liečby tak, aby bola zachovaná jej kontinuita a nebola ohrozená kompenzácia pacienta s diabetom,“ dodal ŠÚKL.

Šaško: Je to zásadný problém pre strednú Európu

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) už začiatkom týždňa potvrdil, že eviduje informácie o plánovanom ukončení dodávok inzulínu. Označil to za zásadný problém pre región strednej Európy.

Foto: TASR – Jakub Kotian

„Každá krajina je niekde inde, ale pre náš región to bude pomerne zásadný problém, a preto to budeme my určite iniciovať aj na úrovni V4, aby sa nestalo koncom už budúceho roka, že zrazu zo dňa na deň ostanú naši diabetici a pacienti, ktorí sú odkázaní na inzulín, bez lieku, pretože v takom stave reálne sme,“ skonštatoval minister pre novinárov.

