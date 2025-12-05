Európska krajina obnovuje brannú povinnosť: Parlament odhlasoval najväčšiu armádnu reformu za posledné desaťročia

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
V Nemecku posilňujú obranyschopnosť krajiny.

Poslanci dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestagu) v piatok po mesiacoch debát schválili návrh zákona predložený vládou, ktorý zavádza brannú povinnosť pre mladých mužov a počíta so zvýšením počtu vojakov v aktívnej službe predovšetkým na dobrovoľnom základe. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

V prípade nedostatku brancov by sa mohla zaviesť povinná vojenská služba, na čo by však bolo potrebné prijať osobitný zákon. Nevyriešená zostáva sporná otázka, kto by podliehal povinnému odvodu a ako by sa spravodlivo vykonával.

V aklamačnom hlasovaní hlasovalo za zákon 323 poslancov, 272 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Legislatívu musí ešte schváliť Spolková rada (Bundesrat), horná komora parlamentu. Účinnosť by mala nadobudnúť v januári 2026. Predchádzajúci systém brannej povinnosti bol zrušený po 55 rokoch v roku 2011.

Kľúčový nástroj obranyschopnosti

Nemecký minister obrany Boris Pistorius označil zákon pred hlasovaním za kľúčový krok pre obranyschopnosť Nemecka.
Sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, sloboda náboženského vyznania a štát sa nechránia samy. Toto musia robiť ľudia, ktorí sú ochotní sa za to postaviť, a nie tí, ktorí stoja za záhradným plotom a čakajú, kým to urobia iní,“ povedal.

Cieľom zákona je zvýšiť počet vojakov v aktívnej službe do roku 2035 zo 183 000 na 255  000 – 270 000. Prijatých má byť ďalších 200 000 záložníkov. Dôvodom týchto zmien je zhoršená bezpečnostná situácia po začiatku agresie Ruska voči Ukrajine.

Koncom októbra mali nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr) podľa oficiálnych údajov 184 242 vojakov v aktívnej službe vrátane 12 062 dobrovoľníkov. Podľa nových cieľov NATO však Nemecko v prípade krízy potrebuje 460 000 vojakov, vrátane 260 000 mužov a žien v aktívnej službe.

Najmenej polroka v službe

Zákon stanovuje cieľové rozpätia pre zvýšenie počtu personálu a rozlišuje medzi aktívnymi vojakmi a dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci musia slúžiť najmenej šesť mesiacov, čo však stačí len na plnenie úloh v oblasti obrany vnútornej bezpečnosti (Heimatschutz). Neskôr majú posilniť zálohy. Vojaci v aktívnej službe sú okamžite pripravení na plnenie bojových úloh, no potrebujú dlhší výcvik.

Ministerstvo obrany musí od roku 2027 každých šesť mesiacov predložiť parlamentu počty dobrovoľníkov. Ak nie sú dostatočné, Bundestag môže na základe potreby vyhlásiť odvod.

Všetci muži a ženy narodení v roku 2008 alebo neskôr dostanú od budúceho roka osobný dotazník týkajúci sa ich motivácie vo veci vojenskej služby. Muži ho musia vyplniť, u žien je dobrovoľný, pretože ústava nestanovuje brannú povinnosť pre ženy. Pre všetkých mužov narodených 1. januára 2008 alebo neskôr sa opäť zavádza branná povinnosť. V praxi však nadobudne účinnosť až neskôr.

