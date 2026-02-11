Dôvera urobila zmenu, ktorá priniesla výsledky: Pacienti sa vedia dostať na zákroky skôr

Foto: Google maps

Nina Malovcová
SITA
Operácie platí mimo paušálu, výsledkom sú kratšie lehoty.

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera vlani znížila počet pacientov, ktorí čakali na plánovanú zdravotnú starostlivosť, takmer o polovicu, presnejšie 44 %. V prepočte k celkovému počtu poistencov klienti uvedenej ZP čakajú na operáciu najmenej zo všetkých troch ZP na Slovensku.

Informoval o tom PR manažér zdravotnej poisťovne Branislav Cehlárik.Dôvera nemocniciam totiž začala platiť inak ako ostatné ZP. „Rozhodli sme sa zdvojnásobiť počet operácií, ktoré nemocniciam platíme osobitne, teda mimo paušálu. Takúto dohodu máme s väčšinou nemocníc na Slovensku,“ vysvetlil za poisťovňu Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Nad rámec zákonnej povinnosti

Zákon uložil od začiatku minulého roku všetkým ZP na Slovensku povinnosť vyňať 15 % operácií z paušálnych úhrad a platiť ich nemocniciam osobitne. Dôvera ako jediná svojho druhu v roku 2025 stanovenú kvótu navýšila na 31 %. „Vďaka tomu, že sme išli až nad rámec zákonnej povinnosti, sme dosiahli najvyšší pokles tých čakačiek, kde je prekročená lehota časovej dostupnosti. Na začiatku roka 2025, keď sme sa pre tento krok rozhodli, sme sami nevedeli, ako sa to prejaví a o to viac sme s výsledkom spokojní,“ spresnil Faktor.

Foto: Dôvera

Niektoré medicínske výkony majú totiž zákonom stanovenú dobu, počas ktorej má poskytovateľ zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Pacienti najdlhšie čakajú na výmenu kolenného a bedrového kĺbu, podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je to v priemere za všetky ZP zhruba rok, kým v Dôvere sa čakanie znížilo na štyri a pol mesiaca pri bedrovom kĺbe a na deväť mesiacov pri kolennom, uzavrel Cehlárik.

