Dotkla sa tisícok dcér. Ema Müllerová prehovorila o piesni, ktorú jej otec prvotne ani nechcel písať

Blízkosť medzi rodičom a dieťaťom sa niekedy ukáže celkom nenápadne, napríklad v piesni, ktorá dokáže rozcítiť aj ľudí, ktorí sú interpretovi úplne cudzí.
Ema Müllerová pre magazín Emma priznala, že príbeh ich spoločnej piesne aj spomienky, ktoré sa s ňou spájajú, jej otvorili nový spôsob, ako sa pozerá na svojich rodičov aj samu seba. Zároveň dodáva, že takéto momenty ju často prekvapia tým, ako nenápadne dokážu zmeniť vnútorné nastavenie aj vzťahy, ktoré človek považuje za samozrejmé.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pieseň sa zrodila spontánne
Idea spoločného duetu s otcom sa zrodila spontánne. Ema vysvetľuje, že impulz prišiel z jej strany: „Tatinovi som navrhla, aby sme si urobili novú pesničku, veď tá naša stará má dvadsať rokov a už v nej vôbec nezniem ako ja.“ Prvý pokus o tvorenie však neskončil podľa predstáv. „Vtedy som aj priniesla papier s perom, nech rovno napíšeme text. Tatinovi sa nechcelo, tak som to nechala tak. „Polourazená“, samozrejme,“ hovorí s odstupom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď sa o pár dní ozval otec s hotovým textom piesne Medzi nebom a ženou. „Keď som tatinovi navrhla novú pesničku, nemyslela som si, že sa ma dotkne tak hlboko. A určite som si nemyslela, že sa dotkne tisícok ďalších dcér. Jedna z nich si ju dokonca nechala zahrať na svojej svadbe, keď ju otec viedol k oltáru.“
Nahlásiť chybu v článku