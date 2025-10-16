Donald Trump sa chce opäť porozprávať s Putinom, následne sa v Bielom dome stretne so Zelenským: O tomto budú diskutovať

Vojna na Ukrajine
Donald Trump bude mať telefonát s Putinom.

Americký prezident Donald Trump bude mať vo štvrtok telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informoval spravodajský web Axios s odvolaním sa na svoj zdroj, píše TASR.

Tento telefonický rozhovor sa uskutoční deň pred Trumpovým stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. Axios doplnil, že Putin a Trump budú diskutovať o vojne na Ukrajine. Trump a Zelenskyj by mali rokovať o nových dodávkach amerických zbraní na Ukrajinu vrátane rakiet Tomahawk, ktorých dodávka Ukrajine by znamenala výrazné posilnenie jej údernej kapacity.

Osobnému stretnutiu Trumpa so Zelenským predchádzali dva telefonické rozhovory v priebehu uplynulých dvoch dní. Ako však uviedol Axios, osobné stretnutie po týchto rozhovoroch je nevyhnutné, pretože „existujú určité otázky, o ktorých sa nedá diskutovať telefonicky.“

