Rusko nesmie byť odmenené ani zvýhodnené, tvrdí Zelenskyj: Na Aljaške môže nastať dohoda bez Ukrajiny

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ústupky neprinútia Rusko ukončiť vojnu, vyhlásil Zelenskyj.

Rusko odmieta pristúpiť na prímerie, a preto nesmie byť odmenené ani zvýhodnené, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ústupky podľa neho neprinútia Rusko, aby ukončilo vojnu, ktorú už viac než tri roky vedie proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ďalší týždeň sa skončil bez toho, aby Rusko akokoľvek reagovalo na početné požiadavky sveta a zastavilo zabíjanie,“ uviedol Zelenskyj na sieti X s tým, že za posledných 24 hodín došlo na frontovej línii k 137 bojom. „A tak je to každý deň. Ruská armáda neznižuje svoj tlak,“ poznamenal.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Samit na Aljaške bude skúškou, či ukončenie vojny myslí Putin vážne. Možno príde aj Zelenský
2.
Na mestá padajú kĺzavé bomby: Po útoku na autobusovú stanicu hlási Ukrajina 19 zranených. Ďalší ľudia sú pod troskami
3.
Krvavá nedeľa na Ukrajine: Ruské útoky a tragédia v Odese si vyžiadali ďalšie životy, medzi obeťami sú aj nevinní civilisti
Zobraziť všetky články (1110)

Obavy z dohody bez Ukrajiny

Rusko podľa neho za uplynulý týždeň vypustilo proti Ukrajine viac než 1000 bômb a 1400 útočných dronov, zatiaľ čo pokračuje aj v raketových úderoch. Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť na Aljaške o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.

Foto: SITA/AP

Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia. „Rusko predlžuje vojnu, a preto si zaslúži silnejší globálny tlak. Rusko odmieta zastaviť zabíjanie, a preto nesmie dostať žiadne odmeny ani výhody. A to nie je len morálne stanovisko – je to racionálne stanovisko. Ústupky vraha nepresvedčia. Zato skutočne silná ochrana života vrahov zastaví,“ napísal ukrajinský prezident.

Európa odmieta ruské podmienky

Poľský premiér Donald Tusk predtým informoval, že medzi lídrami viacerých európskych krajín je zhoda na odmietnutí ruských podmienok predpokladajúcich obsadenie ukrajinských území. Spoločné stanovisko podľa neho vzniklo po konzultáciách s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, predsedníčkou vlády Talianska Giorgiou Meloniovou, prezidentom Fínska Alexanderom Stubbom a britským premiérom Keirom Starmerom.

„Neakceptujeme podmienky Ruska, ktoré znamenajú jednoducho obsadenie území Ukrajiny,“ vyhlásil Tusk. Zdôraznil, že Európa zostáva jednotná s ohľadom na tohtotýždňové stretnutie medzi Trumpom a Putinom. „Hranice štátov nemožno meniť použitím sily. Vojna, ktorú začalo Rusko, nemôže priniesť agresorovi výhody,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slováci majú úsmev na tvári: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, toto boli ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac