Doma ich má takmer každý: Kvôli týmto produktom je vzduch v našom byte kontaminovaný viac ako na ulici

Ilustračná foto: Pexels / Unsplash

Michaela Olexová
Keď sa povie „znečistenie ovzdušia“, väčšina z nás si predstaví výfuk starých áut alebo výpary z tovární.

A skutočne ide o vplyvy, ktoré znižujú kvalitu nášho života v meste či v priemyselnej oblasti. Čo keby sme vám však povedali, že naše zdravie môže potenciálne ohrozovať rovnako aj množstvo produktov, ktoré máme doma?

Tím vedcov z Purdue University odhalil, že vzduch v domácnosti môže byť znečistený ešte viac než vonku a viniť za to máme bežné domáce produkty, opísal MailOnline.

Znečisťujú vzduch a prenikajú hlboko do pľúc

Vedci v sérii štúdií upozorňujú na možné nebezpečenstvo výrobkov, akými sú osviežovače vzduchu, vonné sviečky, čističe podláh či dezodoranty. Tieto produkty totiž generujú nanočastice schopné preniknúť hlboko do pľúc a šíriť sa do ďalších orgánov.

Tím vytvoril „malé domáce laboratórium“ – priestor napodobňujúci typický dom, kde monitoroval kvalitu ovzdušia pomocou senzorov. Pri testovaní rôznych domácich produktov, vrátane voskových tavenín propagovaných ako „netoxické“, vedci zistili, že aj tie znečisťujú vzduch porovnateľne s bežnými sviečkami.

Vdychujeme nanočastice, vplyv na naše zdravie zostáva nejasný

Voskové taveniny uvoľňujú prírodné zlúčeniny nazývané terpény, pričom obsah vonných olejov je často vyšší než pri klasických sviečkach.

„Keď sa uvoľnia, terpény rýchlo reagujú s tzv. oxónom vo vzduchu, čo spúšťa významnú tvorbu nanočastíc,“ opisuje MailOnline. Ako dodáva portál Purdue, zlúčenina s prezývkou „oxón“ vstupuje do budov cez vetracie systémy. Podobne skončili testy arómodifuzérov esenciálnych olejov, dezinfekčných prostriedkov, osviežovačov vzduchu a ďalších vonných sprejov.

Ilustračná foto: Unsplash

„Vo vašom dýchacom systéme sa môže usadiť 100 miliárd až 10 biliónov týchto častíc už 20 minút po použití vonného produktu,“ upozorňuje tím.

Vplyv veľkého množstva nanočastíc prítomných v našej domácnosti na ľudské zdravie zatiaľ nie je úplne jasný. Vieme však, že ich uvoľňovanie ovplyvňuje aj varenie na plynovom sporáku. 1 kilogram plynu pri varení uvoľní 10 kvadriliónov častíc menších než tri nanometre. „Môžete vdýchnuť 10- až 100-násobne viac týchto ultrajemných častíc z varenia, než z výfuku auta na rušnej ulici,“ varuje tím.

„Kvalita vnútorného ovzdušia sa pri navrhovaní a správe budov často prehliada, no ovplyvňuje naše zdravie každý deň,“ dodáva profesor Brandon Boor. „Snažíme sa túto medzeru preklenúť a transformovať základný výskum až do bodu praktických riešení pre zdravšie vnútorné prostredie pre všetkých.“

