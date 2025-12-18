Doma ho máte možno aj vy: Bežný spotrebič v kuchyni môže byť nebezpečnejší, ako si zrejme myslíte

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Domáce spotrebiče môžu do ovzdušia vypúšťať škodlivé ultrajemné častice.

Keď je reč o znečistení ovzdušia, pravdepodobne málokto myslí na to, čo sa deje priamo u neho doma za zatvorenými dverami. Odborníci ale upozorňujú, že škodlivé častice môžete vdychovať aj pri zdanlivo nevinných činnostiach.

Predstavujú riziko

Ako informuje web Science Alert, v rámci štúdie publikovanej prostredníctvom Journal of Hazardous Materials vedci zisťovali, ktoré bežné domáce spotrebiče najviac prispievajú k znečisteniu ovzdušia. Zriadili špeciálnu laboratórnu komoru, v ktorej merali emisie tzv. ultrajemných častíc (UFP) vo vzduchu. Majú veľkosť menej ako 100 nanometrov. Sú dostatočne malé na to, aby sa dostali hlboko do tela.

Tím testoval rôzne typy hriankovačov, fritéz a sušičov na vlasy, pričom väčšina emitovala veľké množstvo UFP. Najhoršie na tom bol hriankovač, ktorý bez chleba vo vnútri emitoval približne 1,73 bilióna UFP častíc za minútu. Hoci sa podarilo zistiť, že spotrebiče naozaj znečisťujú ovzdušie v domácnosti, odborníci sa v danej štúdii nezaoberali otázkou, aký to má vplyv na ľudské zdravie.

Ilustračná foto: Pexels

Isté ale je, že zmieňované UFP častice sú také malé, že ich náš nos nedokáže filtrovať. Dokážu sa tak bez problému dostať hlboko do pľúc. Pre deti to pritom predstavuje väčšie riziko ako pre dospelých.

Zistila sa aj prítomnosť kovov

Odborníci zdôrazňujú, že by mali byť vypracované odporúčania týkajúce sa emisií spotrebičov a zároveň by spotrebiče mali byť dizajnované tak, aby boli čo najmenej škodlivé. Redukovanie emisií UFP z dlhodobého hľadiska je podľa expertov jednoznačne prospešné pre zdravie.

Ilustračná foto: Pexels

Okrem UFP výskumníci zistili aj prítomnosť kovov – medi, železa, hliníka, striebra a titánu – v časticiach vo vzduchu. Pravdepodobne pochádzajú z cievok a motorov v zariadeniach a zvyšujú riziko vzniku rôznych zápalov v tele.

Hoci sa táto štúdia nezaoberala zdravotnými rizikami, z prechádzajúcich výskumov vyplýva, že namerané emisie častíc v domácnosti súvisia so zvýšeným rizikom, že človek bude trpieť astmou, kardiovaskulárnymi ochoreniami a inými ťažkosťami. Ďalšie štúdie sa zas zaoberajú otázkou, ako na ľudské zdravie vplývajú ďalšie bežne používané veci, napríklad dezodoranty či vlasové spreje.

