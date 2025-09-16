Dôležitý moment vojny: Izrael bombarduje Gazu, mesto je v plameňoch. Takéto má požiadavky

Aktuálna správa
Izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa portálu The Times of Israel (TOI).

Izraelskí vojaci „statočne bojujú, aby vytvorili podmienky na prepustenie rukojemníkov a porážku Hamasu“. „(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister.

Ťažké bombardovanie

O izraelskom bombardovaní Gazy informovala ešte počas noci z pondelka na utorok agentúra AFP. Svedkovia pre AFP uviedli, že v meste prebieha „ťažké a nepretržité bombardovanie“. Správy potvrdil aj hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok varoval, že palestínske militantné hnutie Hamas má len niekoľko dní na to, aby prijalo dohodu o prímerí. Vyhlásil tiež, že napriek minulotýždňovému izraelskému útoku na Dauhu má Katar ako jediný schopnosť sprostredkovať mier v Pásme Gazy.

„Izraelčania začali v tejto oblasti operácie. Myslíme si teda, že máme veľmi málo času na dosiahnutie dohody. Nemáme už mesiace, ale pravdepodobne len dni a možno niekoľko týždňov,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Izraela do Kataru.

