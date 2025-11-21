Dohoda je na stole: USA ponúkajú najväčšiu bezpečnostnú garanciu pre Ukrajinu od začiatku vojny, žiada si však obete

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Na fronte pokračujú boje, informácie si protirečia.

Americký návrh mierovej dohody pre Ukrajinu zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky. Podľa agentúry AFP to potvrdil nemenovaný predstaviteľ USA.

V správe webu Axios sa uvádza, že „akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok“ Ruska na Ukrajinu „bude považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva.“ USA a ich spojenci naň budú reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily.

Donbas ako kľúčový bod návrhu

Agentúra AFP v noci na piatok informovala, že americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov.

AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.

Foto: SITA/AP

V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany.

Ukrajina popiera stratu mesta Kupiansk

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia.“

Zelenskyj v tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.

Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok večer odmietol tvrdenie Moskvy, že mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je pod kontrolou ruskej armády. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP.

Protiofenzívne a protisabotážne operácie pokračujú

„V meste a jeho okolí pokračujú protisabotážne operácie a špeciálne akcie zamerané na vyhľadávanie a likvidáciu nepriateľských (ruských) diverzných skupín, ktoré prenikli do mesta,“ uvádza sa v príspevku generálneho štábu zverejnenom na platforme Telegram.

Velenie ukrajinskej armády tvrdí, že podobná situácia je aj v lokalite Jampiľ v Doneckej oblasti.

Ukrajinské vojenské zdroje tiež popierajú vyhlásenia ruskej armády, že jej jednotky údajne obsadili 80 percent mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti a 70 percent územia mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti.

Ruské velenie tvrdí, že Kupiansk „oslobodili“

O tom, že ruské jednotky „dokončili oslobodenie mesta Kupiansk,“ podal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi hlásenie veliteľ západnej vojenskej skupiny Sergej Kuzovlev. Mesto označil za „kľúčové centrum ukrajinskej obrany“.

Foto: SITA/AP

Putin vo štvrtok navštívil veliteľstvo zoskupenia ruských jednotiek Západ, pričom si vypočul hlásenia dôstojníkov o situácii na fronte. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo v Rusku alebo na okupovanom území Ukrajiny.

Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred ruskou inváziou v ňom žilo zhruba 55 000 ľudí.

