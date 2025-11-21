Dohoda je na stole: USA ponúkajú najväčšiu bezpečnostnú garanciu pre Ukrajinu od začiatku vojny, žiada si však obete

Americký návrh mierovej dohody pre Ukrajinu zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky. Podľa agentúry AFP to potvrdil nemenovaný predstaviteľ USA.
V správe webu Axios sa uvádza, že „akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok“ Ruska na Ukrajinu „bude považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva.“ USA a ich spojenci naň budú reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily.
Donbas ako kľúčový bod návrhu
Agentúra AFP v noci na piatok informovala, že americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov.
AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.
V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany.
Ukrajina popiera stratu mesta Kupiansk
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia.“
Zelenskyj v tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.
Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok večer odmietol tvrdenie Moskvy, že mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je pod kontrolou ruskej armády. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP.
Protiofenzívne a protisabotážne operácie pokračujú
„V meste a jeho okolí pokračujú protisabotážne operácie a špeciálne akcie zamerané na vyhľadávanie a likvidáciu nepriateľských (ruských) diverzných skupín, ktoré prenikli do mesta,“ uvádza sa v príspevku generálneho štábu zverejnenom na platforme Telegram.
Velenie ukrajinskej armády tvrdí, že podobná situácia je aj v lokalite Jampiľ v Doneckej oblasti.
Ukrajinské vojenské zdroje tiež popierajú vyhlásenia ruskej armády, že jej jednotky údajne obsadili 80 percent mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti a 70 percent územia mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti.
Ruské velenie tvrdí, že Kupiansk „oslobodili“
O tom, že ruské jednotky „dokončili oslobodenie mesta Kupiansk,“ podal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi hlásenie veliteľ západnej vojenskej skupiny Sergej Kuzovlev. Mesto označil za „kľúčové centrum ukrajinskej obrany“.
Putin vo štvrtok navštívil veliteľstvo zoskupenia ruských jednotiek Západ, pričom si vypočul hlásenia dôstojníkov o situácii na fronte. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo v Rusku alebo na okupovanom území Ukrajiny.
Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred ruskou inváziou v ňom žilo zhruba 55 000 ľudí.
