Dobrá správa pre divákov: Známy operátor ponúka tri prémiové stanice úplne zadarmo. Nemusíte nič urobiť

Televízni diváci sú zvyknutí, že v rámci svojich balíčkov raz za čas dostanú aj stanicu, za ktorú si neplatia. Väčšinou ide o súčasť proma zo strany operátora či televízie, a prevažne len na určité obdobie, napríklad cez Vianoce.
Divákov tentokrát potešilo Satro. Všetkým zákazníkom totiž v priebehu marca sprístupní tri prémiové stanice, ktoré sú bežne súčasťou drahších balíčkov. „Aj v najnižšom balíku MINI môžete každý mesiac objavovať niečo nové. Kanálové tipy sú vybrané stanice z vyšších balíkov, ktoré máte dočasne dostupné ako ochutnávku – každý mesiac iné,“ uvádza operátor na Facebooku.
Rôzne žánre
V marci si tak môžu zákazníci pozrieť tri TV stanice: Disney Channel, Kanal 1 a E! Entertainment. Disney Channel ponúka rodinný obsah z vlastnej produkcie, Kanal 1 je bývalé Spark TV a zameriava sa na seriály a filmy a stanica E! Entertainment sa zameriava najmä na popkultúru, reality show a relácie zamerané na celebrity.
Ide tak o široký záber troch kanálov s úplne odlišným zameraním. Aktivácia prebehne automaticky a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky zo strany klientov.
Nahlásiť chybu v článku