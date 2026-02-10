Do najslnečnejšieho mesta v Európe len za 17 eur: Našli sme lacné letenky, užijete si ho aj na jar

Ak sa už neviete dočkať príchodu jari, asi v týchto dňoch nadšením nesršíte. Na Slovensko sa vrátilo sneženie a ročné obdobie, keď príroda ožije a spolu s ňou aj my, je ešte v nedohľadne. Ale máme pre vás riešenie.
Našli sme lacné letenky do slnečnej destinácie, kam môžete vypadnúť za priaznivý peniaz už v marci. Jednosmerne si do španielskeho mestečka Alicante zaletíte priamo z Bratislavy už od 17 eur, a to konkrétne 4. marca.
Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 3 hodiny a 10 minút. Samozrejme, nepočítajte s tým, že sa už okúpete v mori, na to si ešte v európskych končinách chvíľu počkáme. No zhodiť zimné vetrovky a posedieť si na terase pri dobrom jedle poteší.
Najlacnejšie spiatočné letenky štartujú na približne 40 eurách, avšak ide o októbrové termíny. Ak sa vám nechce čakať a zaujal vás práve marcový dátum, môžete si uchmatnúť napríklad letenky od 4. do 11. marca za 56 eur, čo nie je vôbec zlá cena.
Alicante ovládlo rebríček najslnečnejších miest v Európe
Cestovateľský web Spain Voyages ešte v roku 2024 označil Alicante za najslnečnejšie miesto v Európe. Uvádza, že tu svieti slnko až 349 dní v roku a práve preto je ako stvorené na jarnú dovolenku.
Za mestom Alicante nasleduje španielska Murcia a tretiu priečku obsadila Malaga. Z toho vyplýva, že ak túžite po vánku predčasnej jari, vyrazte do Španielska, ktoré ovládlo prvú desiatku tohto zoznamu.
Pozrite si rebríček 10 najslnečnejších miest v Európe
- Alicante
- Murcia
- Malaga
- Valencia
- Las Palmas
- Granada
- Sevilla
- Zaragoza
- Barcelona
- Palma de Mallorca
