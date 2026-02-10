Do najslnečnejšieho mesta v Európe len za 17 eur: Našli sme lacné letenky, užijete si ho aj na jar

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Ak túžite po výlete a nových zážitkoch, nemusíte čakať až do leta. Práve naopak. Dovolenka pred hlavnou sezónou má viacero výhod.

Ak sa už neviete dočkať príchodu jari, asi v týchto dňoch nadšením nesršíte. Na Slovensko sa vrátilo sneženie a ročné obdobie, keď príroda ožije a spolu s ňou aj my, je ešte v nedohľadne. Ale máme pre vás riešenie. 

Našli sme lacné letenky do slnečnej destinácie, kam môžete vypadnúť za priaznivý peniaz už v marci. Jednosmerne si do španielskeho mestečka Alicante zaletíte priamo z Bratislavy už od 17 eur, a to konkrétne 4. marca.

Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 3 hodiny a 10 minút. Samozrejme, nepočítajte s tým, že sa už okúpete v mori, na to si ešte v európskych končinách chvíľu počkáme. No zhodiť zimné vetrovky a posedieť si na terase pri dobrom jedle poteší.

Foto: Screen Kiwi

Najlacnejšie spiatočné letenky štartujú na približne 40 eurách, avšak ide o októbrové termíny. Ak sa vám nechce čakať a zaujal vás práve marcový dátum, môžete si uchmatnúť napríklad letenky od 4. do 11. marca za 56 eur, čo nie je vôbec zlá cena.

Foto: Screen Kiwi

Alicante ovládlo rebríček najslnečnejších miest v Európe

Cestovateľský web Spain Voyages ešte v roku 2024 označil Alicante za najslnečnejšie miesto v Európe. Uvádza, že tu svieti slnko až 349 dní v roku a práve preto je ako stvorené na jarnú dovolenku.

Za mestom Alicante nasleduje španielska Murcia a tretiu priečku obsadila Malaga. Z toho vyplýva, že ak túžite po vánku predčasnej jari, vyrazte do Španielska, ktoré ovládlo prvú desiatku tohto zoznamu.

Pozrite si rebríček 10 najslnečnejších miest v Európe

  1. Alicante
  2. Murcia
  3. Malaga
  4. Valencia
  5. Las Palmas
  6. Granada
  7. Sevilla
  8. Zaragoza
  9. Barcelona
  10. Palma de Mallorca
