Do kín dorazil nový slovenský film s Milanom Ondríkom, ktorý zabojuje aj o Oscara: Má hodnotenie 76 %

Emotívny príbeh, ktorý vychádza zo skutočných udalostí a z knižnej predlohy, bude reprezentovať slovenskú filmovú tvorbu na prestížnom ocenení. V zahraničí získal úspech a teraz ho môžete vidieť aj vy.
Už dnes má v kinách premiéru nový slovenský film Otec z dielne uznávanej režisérky Terezy Nvotovej, ktorý na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach získal obrovský úspech. Prví slovenskí a českí diváci, ktorí ho už mali možnosť vidieť, mu na filmovom portáli ČSFD udelili hodnotenie až 76 %.
Dokonca ho Filmová a televízna akadémia vied vybrala ako národného kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film.
Inšpirovaný skutočnými udalosťami
Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami, scenár vychádza z knižnej predlohy spisovateľa Dušana Budzaka.
Príbeh sleduje život milujúceho otca, ktorého svet sa zrúti po jednej tragickej chybe. Táto udalosť otrasie jeho dovtedy šťastným manželstvom a zanechá ho úplne osamelého. Zároveň musí bojovať s hrozbou väzenia, ale aj s neznesiteľným pocitom viny. Napriek všetkému sa však nevzdáva a bojuje o lásku svojej ženy.
Hlavnú úlohu stvárnil obľúbený herec Milan Ondrík a okrem neho vo filme účinkujú aj Dominika Morávková, Peter Bebjak, Roman Polák a ďalšie známe tváre.
Milan Ondrík prezradil, že natáčanie tejto snímky bolo skúškou, na akú sa nedá pripraviť. „Bola to najťažšia úloha, akú som mal. Ale keď som videl film, povedal som si, že to stálo za to. To spektrum emócií, ktoré sa tam odohráva, je obrovské. Nie je to len o tom, že vidíte človeka, ktorého ľutujete, ale že vidíte život niekoho, komu sa všetko absolútne zmenilo,“ priznal.
Nahlásiť chybu v článku