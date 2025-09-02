Nový slovenský film s Milanom Ondríkom zožal v zahraničí úspech: Má vysoké hodnotenie 80 %, totálne vás dostane

Slovenská kinematografia má znova dôvod na radosť. Nový počin z dielne uznávanej režisérky Terezy Nvotovej sa na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach dočkal kladného prijatia, prví diváci, ktorí ho mali možnosť vidieť, sú nadšení, a teraz mieri do našich kín.
Hovoríme o filme s príznačným názvom Otec, ktorý otvára mimoriadne ťažkú tému. Jeho hlavným hrdinom je muž, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. No urobí chybu, ktorá vyústi v tragédiu neopísateľných rozmerov.
Schválne vám neprezradíme, čo život tohto otca a jeho okolia obráti naruby a odporúčame vám predtým, než sa vyberiete do kina, vyhýbať sa akýmkoľvek spoilerom. Tak sa vás dotkne krutá a realistická dráma. Aj keď si možno poviete, že vám by sa to nikdy nemohlo stať, dodáme len toľko, že samotná snímka je inšpirovaná skutočnou udalosťou.
Hlavnú úlohu stvárňuje obľúbený herec Milan Ondrík a okrem neho vo filme účinkujú Dominika Morávková, Peter Bebjak, Roman Polák a ďalšie známe tváre.
Diváci aj kritici sú nadšení, no nie je to jednoduché pozeranie
Pred niekoľkými dňami si Otec odkrútil svetovú premiéru na benátskom festivale, kde si vyslúžil veľký potlesk a chválu kritikov. Prví slovenskí a českí diváci, ktorí ho mali možnosť vidieť, mu udelili mimoriadne vysoké hodnotenie – na ČSFD mu svieti až 80 %.
Do slovenských kín Otec zavíta už 11. septembra a sme zvedaví, s akým prijatím od širokej verejnosti sa stretne. Už teraz je jedno isté, režisérka Tereza Nvotová sa po snímkach Špina a Svetlonoc môže pochváliť ďalším výrazným dielom, ktoré zarezonuje v nejednom z nás.
