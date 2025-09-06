Dnešné voľby v 33 slovenských mestách a obciach sa zapíšu do histórie: Voliči sa môžu prvýkrát preukázať občianskym v mobile

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Volebné miestnosti budú otvorené do 22:00 hodiny.

V sobotu o 7.:00 hodine sa v 33 mestách a obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Voliči vyberajú spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva. 

Starostu si občania volia v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Očová, Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice, Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslanca volia v obci Belá.

Voľby poslanca alebo poslancov sú v mestách Ilava a Dobšiná a v obciach Dolné Saliby, Rybky, Marcelová, Krasňany, Nemce, Ábelová, Budikovany, Martinová, Nemcovce, Smilno, Ruskov, Kečovo, Malá Mača, Chvojnica, Mojtín, Dubovec, Ratkovská Lehota a Žipov.

Ilustračná foto: TASR/Martin Medňanský

Voľby, aké sme tu ešte nemali

Okrem občanov SR môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom v príslušnej obci. Voliči majú po prvýkrát možnosť preukázať vo volebnej miestnosti svoju totožnosť digitálnym občianskym preukazom v mobile. Využitie tejto možnosti je dobrovoľné a podľa Ministerstva vnútra (MV) SR závisí od technických možností členov volebných komisií.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Najčastejším dôvodom vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí bolo podľa MV vzdanie sa mandátu, ďalej nevykonanie predchádzajúcich volieb, ale tiež úmrtie, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, zmena trvalého pobytu, ako aj neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico podporil Ukrajinu, SNS nesúhlasí: EÚ sa vraj nemôže rozširovať donekonečna. Premiéra vyzýva, aby svoj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac