Fico podporil Ukrajinu, SNS nesúhlasí: EÚ sa vraj nemôže rozširovať donekonečna. Premiéra vyzýva, aby svoj postoj zmenil

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
SNS hovorí aj o bezpečnostnom riziku a hospodárskom kolapse.

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Európske spoločenstvo sa podľa nej nemôže rozširovať donekonečna. Je pritom najvyšší čas prijať štáty ako Srbsko a Čierna Hora a ukončiť rokovania s krajinami, ktoré doň nepatria.

SNS to vyhlásila v súvislosti s piatkovým (5. 9.) vyjadrením podpory pre vstup Ukrajiny do EÚ od premiéra Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS chce zmenu postoja premiéra

„SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň SNS očakáva, že predseda vlády otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba,“ uviedla Škopcová.

Strana je podľa nej presvedčená, že Ukrajina pre členské štáty predstavuje bezpečnostné riziko. Na členstvo nie je pripravená politicky ani ekonomicky. Hospodárstvo a štátna správa krajiny je podľa nej „v katastrofálnom stave“. V tejto súvislosti Škopcová vyhlásila, že Ukrajina svoje nerastné bohatstvo „odovzdala“ Spojeným štátom americkým a je preto podľa nej otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči EÚ.

Najprv musí skončiť vojna

Prvým krokom musí byť podľa SNS ukončenie vojny v krajine. Až potom sa dá hovoriť o jej budúcnosti. „Európska únia si nemôže dovoliť neustále míňať peniaze členských štátov na podporu Ukrajiny, keďže ekonomiky členských krajín sú samy ohrozené,“ tvrdí strana. SNS podľa Škopcovej verí, že Fico svoj postoj prehodnotí.

Foto: TASR – Martin Baumann

Fico sa v piatok v Užhorode stretol so Zelenským. Na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril podporu pre spravodlivý mier v krajine, vstup Ukrajiny do EÚ i bezpečnostné záruky pre ňu.

