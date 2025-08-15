Dnes bude ako v kotli: Horúčavy sa nevyhnú nikomu, za pár dní nás čaká zlom. Pripravte sa na ochladenie

Horúčavy na Slovensku vrcholia a dnešok bude ešte náročnejší než štvrtok. Teplota na juhu krajiny môže vystúpiť až na +38 °C a horúco bude aj v oblastiach, kde sa také vysoké hodnoty v lete objavujú len zriedkavo.
Podľa portálu iMeteo už vo štvrtok dosiahla teplota v Dudinciach +36 °C. Dnes sa k tejto hranici pridajú aj ďalšie mestá a obce. Meteorológovia upozorňujú, že ide o mimoriadne teplý deň, ktorý bude sprevádzať aj dusno.
Teplo sa nevyhne nikomu
V hlavnom meste bude dnes +36 °C, v Košiciach +35 °C a aj sever krajiny sa poriadne zapotí. Žilina má mať až +33 °C. Okrem horúčav nás potrápi jasná obloha bez mrakov, ktorá nebude poskytovať tieň. Preto je lepšie vyhnúť sa priamemu slnku medzi 11.00 a 15.00 h.
Ochladenie v podobe dažďa alebo vetra dnes nepríde. Vzduch bude stáť a pocit dusna bude výrazný najmä v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. V meteorológii sa dusno určuje podľa parciálneho tlaku vodnej pary. Hodnoty nad 18,7 hPa znamenajú ťažký a vlhký vzduch. Presne ten nás dnes čaká.
Teplotné výstrahy na takmer celom Slovensku
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že dnes treba na väčšine územia počítať s extrémne vysokými teplotami. Platí výstraha prvého a druhého stupňa, pričom bez výstrah zostávajú iba okresy Námestovo a Tvrdošín.
Druhý stupeň platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, taktiež pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Turčianske Teplice. V týchto regiónoch sa môžu teploty vyšplhať na 35 až 37 °C. Zvyšok krajiny je pod výstrahou prvého stupňa, kde môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 °C.
Meteorológovia pripomínajú, že takto vysoké teploty predstavujú riziko pre ľudské zdravie, môžu zhoršiť znášanie fyzickej záťaže a zvyšujú aj pravdepodobnosť vzniku požiarov. Výstrahy sú vydané predbežne od 13.00 do 18.00 h.
Sobota bude stále horúca, ale búrky môžu priniesť úľavu
Slovenský hydrometeorologický ústav v predpovedi uvádza, že sobota začne prevažne slnečne, no počas dňa sa miestami, hlavne na západe a v Žilinskom kraji, zatiahne. V týchto oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na juhu a východe však zostane veľmi teplo a miestami aj dusno. Nočné teploty klesnú na 19 až 14 °C, v údoliach ojedinele okolo 11 °C.
Počas dňa môže teplota na juhu vystúpiť až na 37 °C, inde sa bude pohybovať medzi 32 až 36 °C. V severnejších regiónoch, ako je Trenčiansky či Žilinský kraj a horný Spiš, bude 27 až 32 °C. Vietor bude spočiatku slabý, popoludní sa zmení na severozápadný až severný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Nedeľa prinesie citeľné ochladenie hlavne na severe
V nedeľu by malo byť prevažne slnečno, miestami sa obloha prechodne zatiahne a môžu sa objaviť slabé prehánky alebo búrky. Nočné teploty sa budú pohybovať od 21 do 16 °C, v niektorých údoliach klesnú až k 11 °C.
Maximálne denné teploty dosiahnu na väčšine územia 27 až 32 °C, no v severnej polovici Slovenska sa už ochladí na 21 až 26 °C. Vietor bude väčšinou severný s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku môže byť miestami slabý.
Nahlásiť chybu v článku