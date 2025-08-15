Dnes bude ako v kotli: Horúčavy sa nevyhnú nikomu, za pár dní nás čaká zlom. Pripravte sa na ochladenie

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Slovensko sa dnes upečie, na juhu bude až +38 °C, víkend však prinesie zmenu.

Horúčavy na Slovensku vrcholia a dnešok bude ešte náročnejší než štvrtok. Teplota na juhu krajiny môže vystúpiť až na +38 °C a horúco bude aj v oblastiach, kde sa také vysoké hodnoty v lete objavujú len zriedkavo.

Podľa portálu iMeteo už vo štvrtok dosiahla teplota v Dudinciach +36 °C. Dnes sa k tejto hranici pridajú aj ďalšie mestá a obce. Meteorológovia upozorňujú, že ide o mimoriadne teplý deň, ktorý bude sprevádzať aj dusno.

Teplo sa nevyhne nikomu

V hlavnom meste bude dnes +36 °C, v Košiciach +35 °C a aj sever krajiny sa poriadne zapotí. Žilina má mať až +33 °C. Okrem horúčav nás potrápi jasná obloha bez mrakov, ktorá nebude poskytovať tieň. Preto je lepšie vyhnúť sa priamemu slnku medzi 11.00 a 15.00 h.

Ilustračná foto: Unsplash

Ochladenie v podobe dažďa alebo vetra dnes nepríde. Vzduch bude stáť a pocit dusna bude výrazný najmä v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. V meteorológii sa dusno určuje podľa parciálneho tlaku vodnej pary. Hodnoty nad 18,7 hPa znamenajú ťažký a vlhký vzduch. Presne ten nás dnes čaká.

Teplotné výstrahy na takmer celom Slovensku

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že dnes treba na väčšine územia počítať s extrémne vysokými teplotami. Platí výstraha prvého a druhého stupňa, pričom bez výstrah zostávajú iba okresy Námestovo a Tvrdošín.

Druhý stupeň platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, taktiež pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Turčianske Teplice. V týchto regiónoch sa môžu teploty vyšplhať na 35 až 37 °C. Zvyšok krajiny je pod výstrahou prvého stupňa, kde môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 °C.

Meteorológovia pripomínajú, že takto vysoké teploty predstavujú riziko pre ľudské zdravie, môžu zhoršiť znášanie fyzickej záťaže a zvyšujú aj pravdepodobnosť vzniku požiarov. Výstrahy sú vydané predbežne od 13.00 do 18.00 h.

Sobota bude stále horúca, ale búrky môžu priniesť úľavu

Slovenský hydrometeorologický ústav v predpovedi uvádza, že sobota začne prevažne slnečne, no počas dňa sa miestami, hlavne na západe a v Žilinskom kraji, zatiahne. V týchto oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na juhu a východe však zostane veľmi teplo a miestami aj dusno. Nočné teploty klesnú na 19 až 14 °C, v údoliach ojedinele okolo 11 °C.

Ilustračná foto: Unsplash

Počas dňa môže teplota na juhu vystúpiť až na 37 °C, inde sa bude pohybovať medzi 32 až 36 °C. V severnejších regiónoch, ako je Trenčiansky či Žilinský kraj a horný Spiš, bude 27 až 32 °C. Vietor bude spočiatku slabý, popoludní sa zmení na severozápadný až severný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

Nedeľa prinesie citeľné ochladenie hlavne na severe

V nedeľu by malo byť prevažne slnečno, miestami sa obloha prechodne zatiahne a môžu sa objaviť slabé prehánky alebo búrky. Nočné teploty sa budú pohybovať od 21 do 16 °C, v niektorých údoliach klesnú až k 11 °C.

Maximálne denné teploty dosiahnu na väčšine územia 27 až 32 °C, no v severnej polovici Slovenska sa už ochladí na 21 až 26 °C. Vietor bude väčšinou severný s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku môže byť miestami slabý.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump pokračuje v nevídaných praktikách: V uliciach prevzal kontrolu, vo Washingtone už hliadkuje Národná garda

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac