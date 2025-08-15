Trump pokračuje v nevídaných praktikách: V uliciach prevzal kontrolu, vo Washingtone už hliadkuje Národná garda

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Do hlavného mesta povolal zatiaľ 800 príslušníkov.

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vo štvrtok vymenovala šéfa Úradu pre kontrolu drog (DEA) Terryho Colea za „núdzového policajného komisára“ Washingtonu so všetkými právomocami policajného náčelníka, čím federálna vláda zvýšila svoju kontrolu nad americkou metropolou.

Ministerstvo obrany vo štvrtok zároveň informovalo, že všetkých 800 príslušníkov Národnej gardy, ktorí boli na príkaz prezidenta Donalda Trumpa vyslaní do Washingtonu, bolo mobilizovaných, píše TASR podľa agentúry AP a AFP.

Metropolitná polícia vo Washingtone novým opatrením bude „musieť získať súhlas komisára Colea“ pred vydaním akýchkoľvek príkazov, uviedla Bondiová. Podľa AP nebolo bezprostredne jasné, aký vplyv bude mať tento krok na Pamelu Smithovú, súčasnú náčelníčku polície vo Washingtone.

Trump chce výsledky

Hovorkyňa amerického rezortu obrany Kingsley Wilsonová vo štvrtok informovala, že „k dnešnému dňu je všetkých 800 vojakov armády a leteckej národnej gardy zmobilizovaných“. „Budú pomáhať metropolitnej polícii a federálnym partnerom v oblasti presadzovania práva pri zabezpečení pamiatok, hliadkovaní v komunitách, ochrane federálnych zariadení a úradníkov,“ uviedla Wilsonová.

Foto: SITA/AP

Národná garda v meste podľa hovorkyne zostane dovtedy, kým „nebude obnovený poriadok, čo určí prezident“. Americká armáda neskôr dodala, že počiatočnou úlohou Národnej gardy „je zabezpečiť viditeľnú prítomnosť v kľúčových verejných priestoroch, čo bude slúžiť ako viditeľný odstrašujúci prostriedok od páchania trestnej činnosti“. Príslušníci Národnej gardy nebudú podľa Wilsonovej ozbrojení a nebudú ľudí ani zatýkať.

Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole a že „v prípade potreby (povolá) oveľa viac“ príslušníkov Národnej gardy. Opatrenie odôvodnil údajnou vysokou mierou kriminality v meste a cieľom znížiť počet bezdomovcov.

Hoci AP priznáva, že Washington zápasí s nárastom násilia aj ľudí bez domova, miera vražednosti je nižšia než v iných veľkých mestách v krajine. Biely dom vo štvrtok tiež informoval, že bezpečnostné zložky vo Washingtone v stredu zadržali 45 osôb, z toho 29 za nelegálny pobyt v krajine. Zvyšné prípady sa týkali distribúcie alebo držby drog, nosenia zbrane a napadnutia federálneho policajta.

Na operácii v hlavnom meste sa údajne celkovo podieľa viac ako 1650 ľudí. Trumpove oprávnenie prevziať kontrolu nad políciou vo Washingtone vyprší o 30 dní. Prípadné predĺženie by musel schváliť Kongres.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Namiesto ôsmich krajov by sme mali len štyri: Danko tvrdí, že tak ušetríme stovky miliónov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac