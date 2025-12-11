Noc mafiánskeho prevratu: Novela Trestného zákona prináša zabezpečenie beztrestnosti, rieši problémy „mafie“, tvrdí opozícia

Petra Sušaninová
TASR
Opozícia kritizuje novelu Trestného zákona.

Schválená novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, rieši problémy „mafie“. Zaručiť má ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť, beztrestnosť. Koalícia urýchlene schvaľuje zákony pre korupčníkov a ľudí, ktorí rozkrádajú túto krajinu. Po schválení novely Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR to vyhlásili predstavitelia opozičných strán. Ich skandovanie a pískanie pri hlasovaní odôvodnili niektorí ako „núdzový stav“.

„Všetko, čo sa v tomto volebnom období dialo, smerovalo k tomuto momentu z pohľadu pána Gašpara. Pán Gašpar si chcel presadiť do tohto zákona ‚mafiánsku doložku‘, pozmeňujúci návrh, ktorý by umožnil, aby ľudia, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť, organizovaný zločin, aby boli beztrestní,“ povedal novinárom podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS). Opozícia viackrát opakovala, že novela má pomôcť obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD).

Podľa Dubéciho existujú momenty, keď sa treba ozvať. „Nazval by som to malý núdzový stav, ktorý sme chceli ozvučiť tým, že sme museli nahlas povedať, že nie. Toto všetko je výsledkom jedine konania vládnej koalície, ktorá veľmi dobre vedela, že tlačí na pílu, veľmi dobre vedela, že porušuje všetky parlamentné normy,“ dodal. Celé to podľa neho koalícia „pokrstila“ tým, že zaradila na rokovanie aj vetovaný zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. O vete sa bude rokovať ešte počas štvrtkovej noci.

Noc mafiánskeho prevratu

„Toto je normálne noc mafiánskeho prevratu, normálne, že doslova a do písmena, čo tu predvádza vládna koalícia. Tu sa nerobia zákony pre ľudí, aby ľuďom pomohli, tu sa robia zákony pre mafiánov, korupčníkov a ľudí, ktorí rozkrádajú túto krajinu a chcú sem priviesť mafiu a takýmto spôsobom nás tu ovládať,“ vyhlásil šéf SaS Branislav Gröhling.

„Sú hranice, ktoré vieme tolerovať a sú hranice, ktoré už presahujú našu únosnosť a dnešný večer sa určite vpíše aj do histórie Slovenskej republiky v tom, čo dokáže vládna koalícia vykonať. Dnes prestrela vládna koalícia červený koberec pre mafiu, pre organizovaný zločin a títo ľudia dnes budú strieľať šampanské,“ skonštatoval líder KDH Milan Majerský.

Poslanci z klubu Slovensko – Za ľudí zmenu týkajúcu sa inštitútu spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov kritizovali. Vnímajú to ako amnestiu pre Tibora Gašpara (Smer-SD). „My sme využili všetky prostriedky ako opozícia, ktoré máme, aby sme im to narušili, aby sme nedovolili uniesť Slovensko do Moskvy,“ skonštatoval šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Následne sa na rokovanie zaradil vetovaný zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý len niekoľko hodín predtým vrátil parlamentu prezident SR Peter Pellegrini. Poslanci majú zákon preberať až do úplného prerokovania.

