Diváci Sľubu zažívajú déjà vu. Zopakuje sa dráma z prvej série alebo bude mať táto zápletka šťastnejší koniec?

Druhá séria Sľubu sa blíži ku koncu a diváci budú môcť svoj obľúbený seriál sledovať už len pár týždňov. Počas decembra si dajú pauzu pred očakávanou treťou sériou, pričom sa ponúka otázka, či aj súčasná séria skončí rovnako dramaticky ako tá prvá. Diváci totiž museli mesiace čakať na odpoveď na otázku, či jedna z postáv prežije.
Prvá séria končila svadbou Martiny a Ivana. Počas nej sa však stihlo skomplikovať viacero vecí. Zuzana zistila, že Michalove veci chýbajú v dome potom, ako sa vrátila po zabudnuté prstene a Martinu, ako aj celú rodinu Gálikovcov, čakalo prekvapenie v podobe nečakaných hostí. Teraz sa zdá, že sa situácia opakuje.
Ďalšia svadba, ďalší nečakaný hosť
Potom, ako sa Martinina svadba skončila infarktom jej otca, pričom nebolo jasné, či to prežije, by sa dalo čakať, že sa postavy poučia a už žiadne takéto prekvapenia robiť nebudú. To sa však nestalo a dokonca sa situácia zopakovala pri tej istej rodine. Namiesto toho, aby však bola Zdena tým nečakaným hosťom, tentoraz pocítila, aké to je byť v opačnej pozícii.
V druhej sérii sa žení jej syn Róbert, ktorý si berie Veroniku. Tá je totiž tehotná a hoci obaja majú len teraz za sebou maturitu, najbližšie ich čaká svadba. Pôvodne ju chceli len malú, potom ich rodičia presvedčili na veľkú a potom prišli problémy s peniazmi. Zdá sa však, že najväčším problémom v ich prípade nebudú peniaze ani tehotenstvo, ale zoznam hostí. Róbert totiž chce na svadbe aj babku, aj keď ona a Zdena nie sú za dobre, keďže jej riaditeľka stále nedokáže odpustiť.
Róbert tiež ostal zaskočený, nie však preto, že babka prijala pozvanie, ale že sa rozhodla prísť v predstihu. Zdena mu ale nič nedaruje a povedala si, že keď ju zavolal on, on sa o ňu aj postará. Riaditeľka totiž chce, aby šla jej mama bývať k sestre Helene a varovala pred ňou dokonca aj Veroniku, hovoriac jej, že v jej očiach bude vždy len prespanka.
O drámu je tak postarané a už ostáva len dúfať, že táto svadba nebude mať rovnaký koniec ako tá z prvej série.
