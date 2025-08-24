Krvavý Mesiac sa blíži a spolu s ním prichádzajú emočné lekcie pre viaceré znamenia. Na toto by sa mali pripraviť

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
Krvavý Mesiac so sebou prinesie nové príležitosti.

Blíži sa moment, keď sa Mesiac ukryje v tieni našej planéty a sčervenie, čím si vyslúžil prezývku „krvavý“. Na nočnej oblohe dôjde k úplnému zatmeniu mesiaca medzi 7. a 8. septembrom 2025 a bude si ho môcť pozrieť rekordný počet ľudí, ako sme vás informovali v článku.

V tento deň tiež dochádza ku konjunkcii Slnka a Mesiaca. Táto opozícia, keďže Mesiac je v Rybách a Slnko v Panne, vyvoláva intenzívne vnútorné napätie a emočné prebudenie.

Nejde pritom len o samotný vplyv Mesiaca, ale životy znamení ovplyvní aj postavenie planét. Neptún a Saturn sú v blízkej konjunkcii v Rybách, čo môže priniesť zmätok aj možnosť premeny prostredníctvom snov a vízií. Pozitívne vplyvy prináša Mars vo Váhach, čo prispieva k vyvažovaniu vzťahovej energie, podnecujúc spoluprácu, a Venušu v Levovi, čo zas dodáva energiu lásky a tvorivosti.

Foto: Robert Jay GaBany, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Baran: Čas na úprimné rozhovory

Počas tohto dňa budete pociťovať silnú potrebu stiahnuť sa do seba. Mali by ste to využiť ako príležitosť načúvať vlastnej intuícii. Vašu každodennú rutinu prerazí ostrá jasnosť, ktorá vám odhalí, kam chcete, aby smeroval váš život. Venuša v znamení Leva zvýši vašu príťažlivosť – ľudia od vás nebudú môcť odtrhnúť oči.

Foto: Pexels

Mars v znamení Váh vám pripomenie, aby ste v láske a v práci hrali fér. Popritom by ste však nemali zabúdať ani na čas strávený s rodinou, keďže práve ten je potravou pre vašu dušu. Saturn a Neptún v znamení Rýb vás povzbudia, aby ste sa konečne zbavili starej bolesti, ktorú v sebe nosíte.

Krvavý Mesiac má potenciál započať úprimné rozhovory, ktoré všetko zmenia. Mars podporený Jupiterom vám pomôže povedať pravdu tak, aby ju ľudia skutočne počuli. Dávajte si však pozor na to, čo hovoríte, keďže vaše slová môžu mať dvojaký význam a vy tak budete vysielať nejasné signály.

Býk: Pozor na falošných priateľov

