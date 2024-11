Záhada v Pečie celé Slovensko konečne odhalená: Nad týmto detailom ste sa už určite zamysleli tiež

Ak ste už niekedy sledovali túto pekársku šou, rozhodne ste sa už pozastavili nad vzhľadom ženských účastníčok. Tie síce vyzerajú skvele a rozhodne viac štýlovo ako bežné ženy v kuchyni, keďže aj vzhľad je súčasťou šou, no zároveň sa tu ponúka otázka hygieny.

Nie je to tak dávno, čo sme vás v článku informovali o tom, že Junior a Juraj zodpovedali jednu z najčastejších otázok divákov. Moderátori totiž vyvrátili, že by šou fungovala na základe scenára a že akékoľvek nelogické správanie súťažiacich sa dá pripísať panike či snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok. Teraz ďalšiu záhadu objasnila samotná súťažiaca, a to finalistka Martina.

Prečo majú rozpustené vlasy

Martina na svojom Instagrame otvorila problematiku rozpustených vlasov, keďže priznala, že dostáva komentáre o tom, či im nevedia kúpiť sponky či sieťky na vlasy. Svoje vysvetlenie zhrnula do šiestich bodov:

Je to šou, kde ľudí k obrazovkám neprilákate, ak budeme všetci v čiapkach či sieťkach na vlasy. Veď nie každý sa cíti dobre s vypnutými alebo zviazanými vlasmi a najmä ak má piecť pred kamerami a chce sa cítiť aspoň trošku dobre. Nepečiem to pre ľudí na objednávku, ani sa to nepodáva niekde v jedálni, cukrárni atď. Zjedia to nakoniec ľudia zo štábu, ktorí vidia, ako to robíme a majú možnosť si to nedať, ak by im toto prekážalo. Keď prídete k niekomu na návštevu a ponúkne vás koláčikom, tiež zisťujete, či mal pri pečení vlasy zviazané, alebo rukavice? Každý z nás keď bude mať v budúcnosti svoju výrobňu, tak si dá na toto určite pozor, keďže to už nebude šou a výrobky pôjdu k zákazníkovi. Ruku na srdce, keby vás hocikto ponúkol tortou či koláčom, ktorý sme v šou upiekli, nedali by ste si?… lebo vlasy? Rukavice? Inak rozpustené sme ich mali asi iba v 1. časti, aby bolo o čom písať.

