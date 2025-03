Diváci Ranča neskrývajú svoju nespokojnosť. Rodinnú ságu opisujú slovom, ktoré sa tvorcom nebude páčiť

To, čo začalo ako roztržka medzi dvoma rodinami, naberá na obrátkach. Nie je to pritom tak dávno, čo diváci reagovali na prvé epizódy, ako sme vás informovali v článku. Vtedy ľudia nešetrili slovami chvály a priznávali, že rodinná sága vyzerá zaujímavo a očakávajú od nej veľké veci. Napriek tomu sa našlo aj zopár negatívnych recenzií, keď ľudia tvrdili, že seriál začína príliš depresívne a každý je v tomto seriáli len naštvaný alebo smutný.

Seriál Ranč začala TV JOJ vysielať začiatkom tohto roku a jeho prvá epizóda priamo konkurovala seriálu TV Markíza Dunaj, k vašim službám. Rodinná sága v tomto tvrdom boji obstála, o čom svedčili aj počty divákov, ktoré sa pohybovali v niekoľko státisícových číslach. Teraz ide seriál Ranč do finále, a ako informoval portál Mediaboom, televízia naplánovala 32 epizód, pričom posledná bude odvysielaná v polovici apríla.

Len samá zloba a intrigy

Seriál Ranč by mal skončiť ešte pred Veľkou nocou, a tak sa diváci môžu pripraviť na naozaj dramatické finále. Situácia v seriáli sa totiž stále viac komplikuje a diváci ani nestíhajú so zatajeným dychom sledovať, čo sa stane ďalej. Nie všetci však považujú tieto zvraty za pozitívne, o čom svedčia napríklad komentáre pod ukážkou, v ktorej Vlado počuje výstrel a zisťuje, že Miloš strieľal po Nele.

„Toľko intríg a zloby som dávno nevidela. Mohlo by tam byť trocha aj príjemných chvíľ, pre potešenie diváka, trebárs oslava víťazstva v pretekoch. Šéf ranča je veľká sviňa, ešteže netrafil…“ konštatuje diváčka. Ďalšia bola pri hodnotení tohto seriálu ešte prísnejšia a odkázala: „Deprimujúci seriál, človek by už čakal trochu svetla na konci tunela a nič, len intrigy a zloba. Dnes som definitívne skončila pozerať, radšej si niečo upokojujúce prečítam.“

„Veľmi deprimujúci seriál, samé zlo, intrigy, podvádzanie každý s každým,“ pridáva sa tretia. „Už to viac nepozerám, radšej si pozriem dobrý dokument, aspoň môžem spať,“ píše zas iná. Navyše sa ukázalo, že niektorí diváci to z rovnakého dôvodu vzdali ešte skôr. Jedna napríklad odkazuje: „Pozrela som si 4 časti a vzdala som to. Nezaujal ma, samá zloba. Každý každého by v lyžičke vody utopil a dosť nereálne. Nepozerám už.“

Viackrát sa navyše v komentároch objavilo aj prirovnanie k telenovele. Napríklad: „Prestáva ma ten seriál baviť… Sú tam trápne a naťahujúce sa scény a scény absolútne bizarného charakteru… A ten čaaaaaas… Horšie ako všetky telenovely.“

Ďalšia diváčka zas odkázala: „Prestávam pozerať. Ako telenovely spred 30 rokov. Trápne.“