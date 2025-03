Hana Gregorová sa ocitla pod paľbou kritiky. Ľudia na jej outfit reagujú drsnými slovami, podľa nich to je katastrofa

Známa herečka, ktorá zahviezdila v Paneláku, si užíva život tak, ako sa patrí. Hoci mnohé ženy na dôchodku oddychujú, ona nezaháľa a ignoruje, čo ukazuje kalendár. Fakt, že má 72 rokov, ju v ničom nezastaví. Ani v práci, ani čo sa týka akcií, na ktoré dostáva pozvánky, ako tomu bolo aj v prípade tanečnej šou Let’s Dance. Taktiež nemá žiadne limity, čo sa týka módy. Ukázala sa totiž v outfite, v ktorom sa síce očividne cítila dobre, no fanúšikom nebol pochuti.

Obľúbená umelkyňa Hana Gregorová a bývalá manželka zosnulého Radka Brzobohatého nedávno priznala, že nepatrí medzi ženy v pokročilom veku, ktoré by len sedeli doma a lúštili krížovky. Je typ osoby, ktorý sa jednoducho nezastaví. Akčnosť zdedila po svojej mame, čo je zrejme dôvod, prečo netrávila nedeľný večer doma pred televízorom. Namierila si to na Let’s Dance, kde podporila a zároveň povzbudzovala známe osobnosti, ktoré predviedli, ako sa vedia zvŕtať na parkete, pričom jej outfit si všimla módna polícia Báječnej ženy.

Podľa jej slov je dôležité, aby človek získal vekom slobodu a nezapodieval sa maličkosťami, ktoré by ho mohli vykoľajiť. Naznačila, že by každý mal ísť svojou cestou a zároveň by nemal stratiť mladú dušu. Tým vlastne ukázala to, aká je aj ona sama. Mnohí by si z nej mohli brať príklad, keďže život je len jeden a každý by mal robiť, čo uzná za vhodné. Herečke tiež nechýba odvaha, čo dokázala na veľkolepej tanečnej súťaži, kde sa ukázala v zaujímavom outfite.

Čo si o tom myslia ostatní?

Hoci sa Hana Gregorová môže pochváliť schudnutou postavou, ktorú by jej mohla nejedna žena závidieť, podľa ľudí to prehnala. Predviedla sa vo vysokých čiernych čižmách nad kolená, so silonkami a koženkovými „kraťasmi“, a tiež v čiernej bundičke s rôznymi ozdobami. Mala dobrú náladu a pri pózovaní bolo vidieť, že sa v oblečení, ktoré si zvolila, cíti jednoducho výborne.

Kým ona rozdávala všade naokolo úsmevy, ľudia na sociálnej sieti až takí štedrí neboli. Po zverejnení záberu s herečkou sa na ňu spustila spŕška nepríjemných komentárov a kritiky. Podľa mnohých ľudí zašla priďaleko a pri obliekaní by sa mala viac pozerať na to, koľko má rokov. „Pani herečka by si mala uvedomiť svoj vek,“ okomentoval záber jeden muž, s ktorým súhlasilo ďalších vyše tisíc ľudí. „To sa absolútne nehodí takej starej pani. Nech si vstúpi do svedomia, že nemá 20 rokov,“ myslí si diváčka.

Niektoré reakcie boli poriadne drsné. „Chcela stará mladou byť,“ napísala žena. „Prehnané,“ súhlasila iná. „Čistá katastrofa,“ nedávala si servítku pred ústa ďalšia žena. Niekoľkokrát tiež zaznela poznámka, čo to znamená, ak sa má obliecť primerane. Slušne sa to snažila naznačiť jedna diváčka. „Pani sa nemusí obliekať do širokej zástery, ale mala by sa obliekať primerane veku. Toto je oblečenie pre mladé dievčatá, k žene vo veku pani Gregorovej sa nehodí. Môže sa obliekať elegantne aj bez toho, aby vyzerala ako školáčka. Je dobré, že si udržiava postavu, ale vek oblečením neoklame,“ napísala.

Niektorí ju bránili