Prvé reakcie na seriál Ranč hovoria za všetko: Ľudia nešetria slovami chvály, no recenzie zatiaľ tvrdia niečo iné

Nová rodinná sága úspešne odvysielala prvé dve epizódy. Tie si získali státisíce divákov a tak nie div, že sa mnoho z nich presunulo aj do online sveta, aby mohli vyjadriť svoj názor na seriál. A hoci na sociálnych sieťach prevládali pozitívne reakcie, na stránke s recenziami sa seriál úspechu veľmi neteší.

Seriál Ranč začal s dvoma prvotnými epizódami v pondelok a stredu. V rodinnej ságe sa v hlavných úlohách predstavili Anna Javorková, Eva Matejková, Miro Noga, Nela Pocisková, Kristína Madarová, Roman Poláčik, Noël Czuczor, David Uzsák, Helena Geregová, Dana Karolová, či Hana Gregorová. V zostave sa tak objavili aj neopozerané tváre, čo divákov určite potešilo.

Pozitívne ohlasy

Veľkej diváckej podpore sa seriál teší nielen na obrazovkách, ale tiež na sociálnych sieťach. Na facebookovej stránke TV JOJ sa zbierajú komentáre od divákov i diváčok, pričom to vyzerá, že seriál zaujal najmä ženské osadenstvo. „Tento seriál sa mi začína celkom páčiť. Vyzerá to tak, že to bude fajn seriál,“ znie napríklad jeden z komentárov.

„Vynikajúci seriál,“ pridáva sa ďalšia. Tretia píše: „Je perfektný a pani NELA JE VÝBORNÁ.“ Ďalšia osoba zas chváli: „Páči sa mi. Seriál je super, paráda, aj herci super.“

Zdá sa, že televízia si navyše získala aj nejakých nových divákov. Svedčí o tom napríklad komentár: „Akože JOJ nepozerám, ale na Ranč som bola zvedavá a oslovilo ma to, príroda, kone.“

Druhá epizóda dominovala obrazovkám