Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Na nože
Otestovali sme retro obed v košickej Reštaurácii u Katky.

Ďalší týždeň priniesol ďalšiu epizódu obľúbenej relácie Na nože. Šéfkuchár Martin Novák opäť zavítal do Košíc, tentoraz aby pomohol Reštaurácii u Katky. Vytvoril z nej unikátny retro podnik, ktorý sa ľuďom zapáčil. Najesť sme sa tam boli aj my.

Návrat do babičkinej retro kuchyne

Ako sme vás informovali, je možné, že relácia Na nože končí napriek tomu, že sa teší obľube. Tvorcovia totiž majú údajne problém nájsť podniky, kam by mohol šéfkuchár zavítať a pomôcť. Výroba nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V rámci posledných natočených epizód zavítal viackrát do Košíc, pričom navštívil aj Reštauráciu u Katky.

Hneď po príchode na miesto bolo možné badať na jeho tvári údiv, ale aj akési pobavenie. Šéfkuchár Martin skonštatoval, že má pocit, akoby sa vrátil o pár desiatok rokov do minulosti. Samotná majiteľka priznala, že reštaurácia má už 23 rokov a vo viacerých ohľadoch je jej vek viditeľný, či už na výbave alebo na menu. Jedlo, ktoré mal možnosť ochutnať, ho príliš neohúrilo. Pri jednom z pokrmov sústo radšej rýchlo zapil, aby viac necítil jeho chuť v ústach.

Foto: interez.sk

Ochutnal niečo, čo malo v ponukovom liste názov mäso dvoch farieb. Obával sa, či nebude dvojfarebné preto, lebo je už pokazené. K tomu, našťastie, nedošlo. Na tanieri dostal dva druhy mäsa, no oba boli vraj rovnako nevýrazné a podľa Nováka pripomínali dva odtiene sivej. Šalát či iné pokrmy zas boli bez chuti a bez nápadu. Jednoducho, nemali čím do reštaurácie prilákať nových či stálych hostí.

Jeden z hostí vrátil polievku

Isté výhrady mal aj voči kuchyni. Jej vybavenie nebolo celkom vhodné a na niektorých miestach bolo trochu zanedbané. Navyše, personál kuchyne pôsobil, že má všetkého plné zuby a vlastne tam ani nechce byť. Počas Martinovej návštevy jeden z hostí dokonca vrátil paradajkovú polievku, ktorá mu nechutila.

Martin sa však s odhodlaním pustil do práce. Vzhľadom na to, že podnik dýchal retro atmosférou, rozhodol sa, že sa toho chopí a nebude to už len miesto, ktoré zamrzlo v čase, ale reštaurácia, v ktorej bude mať človek pocit, že sa vrátil do detstva, do babičkinej kuchyne. Vo vynovenom menu nechýbal segedínsky guláš, plnená paprika, ale aj ikonická žemľovka. Hostia to mohli po novom zapiť retro limonádou v sklenených fľašiach v niekoľkých príchutiach.

Foto: interez.sk

Keď sa šéfkuchár Martin vrátil po mesiaci do Reštaurácie u Katky opäť, našiel už len pár drobných nedostatkov, ktoré bolo potrebné doladiť. Inak odchádzal s úsmevom na tvári, bol spokojný a podniku napokon udelil 4 nože z 5.

Stoly boli čisté, na nič sme čakať nemuseli

Do reštaurácie sme sa teda tešili a vkladali do nej nemalé nádeje, že sa naozaj dobre najeme. Vybrali sme sa tam v piatok v čase obeda. Spočiatku tam bolo len pár ľudí, no podnik sa postupne zapĺňal, prichádzalo čoraz viac hostí. Obsluha bola pri nás hneď, ako sme sa usadili. Atmosféra v podniku nijako neohúrila, ale ani neurazila. Povedali by sme, že je to reštaurácia, ktorá príliš neutkvie v pamäti.

Ako plus vnímame, že stoly boli čisté, obsluha po odchádzajúcich hosťoch upratovala ihneď. Na niektorých miestach sa stáva, že po príchode máte pred sebou ešte použité poháre od predošlých stravníkov, no tu sa toho obávať nemusíte.

Foto: interez.sk

Na nápoje ani na žiadne z jedál sme čakať nemuseli. Dlhé vyčkávanie bolo niečo, čo sa šéfkuchárovi Martinovi nepáčilo, no my sme boli naozaj milo prekvapení tým, že sme všetko mali na stole v podstate ihneď. Dojedli sme polievky a už nám naservírovali hlavné jedlá.

Po polievkach to šlo dolu vodou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
