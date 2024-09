Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie

História bezpochyby dodnes ukrýva množstvo tajomstiev, na ktoré sa vedcom ani po rokoch skúmania nepodarilo nájsť odpovede. Medzi najväčšie záhady patrí aj zmiznutie legendárnej rímskej IX. légie, ktorá sa považovala za elitnú a na konte mala niekoľko významných úspechov. V istom bode však doslova zmizla.

Ako uvádza portál Heritage Daily, rímska IX. légia bola historikmi výraznejšie zaznamenaná už v 1. storočí pred n. l., konkrétnejšie v bitke pri meste Asculum. Jej pôvod však ostáva tiež neznámy. Časy najväčšej slávy prišli po zjednotení celého polostrova, keď sa pod cisárom Juliom Caesarom podieľala na niekoľkých úspešných ťaženiach.

Od Afriky až po Britániu

Prvotná deviata légia bojovala skutočne flexibilne v rozmanitých podmienkach vo viacerých kútoch sveta. Medzi najznámejšie úspešné ťaženia patrí to v galských vojnách, no taktiež je známa z bojov v Grécku, Egypte, Afrike a Španielsku. Podľa webu Aspects of History ju následne po dobre odvedenej práci Caesar z neznámych dôvodov približne v roku 45 pred n. l. rozpustil a veteránom rozdal pozemky v regióne Picenum.

Netrvalo dlho a IX. légia bola opätovne povolaná do služby, a to Gaiom Octaviom. Stalo sa tak po Caesarovej smrti, v roku 43. pred n. l., a pomohla k výhre nad takzvanými republikánmi v bitke pri Filippách. V dnešných zdrojoch sa často pri IX. légii vyskytuje názov „Hispana“, teda hispánska. Podľa viacerých zdrojov je dôvodom jej účasť na kantábrijských vojnách v poslednej fáze rímskeho dobývania Pyrenejského polostrova.

Spomínaný polostrov Rimania označovali ako Hispánia a zotrvanie légie na tomto území jej pravdepodobne vyslúžilo tento prívlastok. Na Pyrenejskom polostrove sa však legionári dlho neohriali a zanedlho bojovali proti germánskym kmeňom pri Rýne, známe je ich pôsobenie v Panónii, či dokonca v Severnej Afrike.

Ako historicky kľúčové môžeme považovať dobrodružstvo IX. légie, ktoré započalo v roku 43 po Kr. ťažením do Británie. Práve na tomto území čakalo na ostrieľaných bojovníkov viacero náročných výziev a neskôr sa tu odohrala jedna z najväčších záhad, ktorá historikov máta dodnes.

