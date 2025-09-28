Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur

Tento týždeň poslanci schválili konsolidačný balíček, ktorý mnohým ľuďom poriadne znepríjemní život. Okrem toho bolo Slovensko napokon prizvané do diskusií o takzvanom „múre proti dronom“. Naši redaktori sa v rámci kategórie PREMIUM venovali aj množstvu ďalších zaujímavých tém. Opäť navštívili reštauráciu zo šou Na nože, rozprávali sa s ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí a priniesli vám aj cestovateľské reportáže. Ktoré články by ste si nemali nechať ujsť?
S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Chyby v seriáli Priatelia
Od premiéry jedného z najúspešnejších sitkomov Priatelia (Friends) tento rok uplynulo už 31 rokov. Za ten čas jeho verní fanúšikovia v jednotlivých epizódach objavili niekoľko chýb, ktoré ani po rokoch nedávajú zmysel a nedajú sa nijako vysvetliť. Pri desiatich sériách a 236 odvysielaných epizódach je ale pochopiteľné, že aj tvorcovia a neustále sa meniaci tím scenáristov spraví nejakú tú chybu a pozabudne, že niečo bolo niekedy inak.
Pripravili sme si pre vás hneď niekoľko chýb, ktoré sú najčastejšie skloňované medzi diskutérmi a nevšimli si ich ani tí najvernejší fanúšikovia. Či už ide o to, ako sa spoznali seriáloví Rachel a Chandler, alebo o to, koľko mala vlastne Rachel sestier. Tieto drobnosti ste si pri sledovaní možno neuvedomili ani vy.
Ak chcete vedieť, koľko chýb urobili tvorcovia v obľúbenom seriáli, prečítajte si náš článok: Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Freud zmenil svet psychológie
Sigmund Freud je jedno z najznámejších mien psychológie. V 20. storočí bol tretím najcitovanejším psychológom svojej doby. Mnohí sa dodnes zhodnú na tom, že je jedným zo zakladateľov modernej psychológie. Veľké množstvo jeho publikácií a výskumov sa študuje doteraz. Jeho metódy a názory ale boli výrazne ovplyvnené dobou, v ktorej fungoval. Preto sa dnes na Freudove diela veľa ľudí pozerá veľmi kriticky. 23. septembra uplynulo 86 rokov od jeho smrti.
O Freudovi sa stále vedú rozporuplné diskusie. Jeho hlavným prínosom bolo založenie smeru psychoanalýzy, ktorá vychádza z teórie neuróz a liečenia. Zameriava sa na hlboké podvedomie pacienta, výklad jeho snov, skúmanie asociácií a ostatných nevedomých aspektov ľudskej mysle. Súčasťou tohto smeru boli aj pojmy ako sociálne superego, pudové id a ego, ktoré sa vyrovnáva s oboma časťami. Pudová časť je pritom najhlbšia a nevieme ju sami ovládať.
Jeho psychológia sa zakladala vo veľkej miere práve na pudoch. Túto teóriu začal už počas asistentskej práce pre Viedenský psychologický inštitút. Neskôr sa sexualita, libido a vedomie ako také stalo veľkou časťou jeho prác.
Aké boli jeho známe teórie, a prečo je považovaný za kontroverznú osobnosť, si môžete prečítať v našom článku: Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás
Budova Slovenskej národnej galérie (SNG) je ikonická. Rovnako, ako zvykla byť ikonická aj vo vnútri, a to najmä po renovácii a opätovnom otvorení. Žila svojím kultúrnym a umeleckým životom. Bola svetová. Minulý čas. V národnej galérii otvorili 9. septembra výstavu Bang! Bang?!
Pripravovali ju umelecký riaditeľ Martin Dostál spoločne s novým generálnym riaditeľom Jurajom Králikom. Okolo výstavy bolo pred jej otvorením rušno, v deň, keď sa konala vernisáž, zvolala kultúrna obec pred galériu protest. Boli sme sa pozrieť na to, aký záujem vzbudila a ako vyzerá.
Čo sme na výstave zažili, čo sme videli, prečo nemáme žiadne fotky, aj to, prečo sme odišli pomerne rýchlo, si môžete prečítať tu: Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Navštívili sme slovenský unikát
Ešte v auguste sme navštívili Zoologickú záhradu Košice, keď sezóna pomaly vrcholila. Za parkovanie sme zaplatili 3 eurá, pričom vás na voľné miesta usmerňujú dvaja zamestnanci. V blízkosti sa nachádza bobová dráha, viacero podnikov aj stánky s hračkami. Áut bolo nespočetne veľa a dnu sa valil dav ľudí, no vďaka rozľahlosti zoo počas samotnej prehliadky nápor ľudí necítite.
Lístok si môžete kúpiť pri vstupe, pričom zoo ponúka vstupenky len do zoologickej záhrady, alebo kombinovaný vstup aj s DinoParkom. My sme si vybrali kombinovaný lístok – za dve deti a dvoch dospelých sme platili 36 eur (išlo o lístok pre viacdetné rodiny). Vo vnútri na vás čaká ohromné množstvo zákutí a odbočiek – skutočne tu môžete stráviť celý deň a aj tak neuvidíte všetko.
Väčšina lokalít poskytuje dostatok tieňa a súčasťou areálu je množstvo fontán s pitnou vodou. Počas prechádzky narazíte aj na dlhé úseky, ktoré pôsobia ako prímestská turistika – vzdialenosti, ktoré prejdete, to len potvrdzujú. My sme jednoznačne nestihli zájsť všade, a napriek tomu sme mali v nohách za pár hodín viac ako 13-tisíc krokov.
Ako sa nám v zoo páčilo a čo nás sklamalo, si môžete prečítať v našom článku: Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Toto ste o Willovi Smithovi nevedeli
Obľúbený herec a zabávač Will Smith oslávil už 57 rokov. Pred pár rokmi sa viac priblížil ľuďom prostredníctvom dokumentárneho seriálu o svojom živote, Will Smith: The Best Shape Of My Life a tiež autobiografiou s názvom Will. Bol veľmi úprimný, a tak sa jeho najosobnejšie veci stali predmetom búrlivých diskusií na internete. Kým sme ho vnímali ako rodeného zabávača, on v sebe ukrýval množstvo bojov, s ktorými sa vyrovnával mimoriadne svojsky.
Will Smith má na svojom konte množstvo profesionálnych úspechov. Preslávil sa ako herec zabávač, raper so pseudonymom The Fresh Prince a získal aj tri nominácie na Oscara. Jednu za hlavnú úlohu v životopisnej dráme King Richard, ktorá hovorí o trénerovi a otcovi celosvetovo preslávených tenistiek Venus a Sereny Williams. Ďalšie za filmy Ali a za The Pursuit of Happyness.
Aké tajomstvá zo svojho života prezradil prostredníctvom osobnej spovede, si môžete prečítať v našom článku: Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie
Slovenskom sa šíri žltačka typu A. Vyskytla sa vo viacerých mestách, v parlamente aj na ministerstve dopravy, najvážnejšia situácia je v Lučenci, Komárne, Leviciach, Hurbanove či Košiciach. Najproblémovejším krajom je Nitriansky kraj. Poisťovne apelujú na ľudí, aby sa dali zaočkovať proti hepatitíde typu A aj B a sľubujú, že časť nákladov preplatia. Kým však ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že vakcín je dostatok, lekárnici tvrdia opak.
Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická. „Situácia je neúnosná. Ako je vôbec možné, že na kliniku príde 20 pacientov? Podpíšu reverz a oni ich pošlú domov. Infekční ľudia, ktorí idú autobusmi, ktorí behajú do mesta. Veď to je desivé. Musí sa tomu venovať zvýšená pozornosť, lebo už sa to objavilo dokonca v škôlkach, školách. (…) Myslím, že to bude na dlhšiu dobu veľký problém,“ uviedla poslankyňa NSK Marta Balážová. Prinášame vám prehľad otázok a odpovedí na to, čo je to žltačka, ako funguje izolácia a očkovanie, i to, aké opatrenia je nutné dodržiavať.
Viac sa dozviete na tomto odkaze: Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Azzam je najväčšia, najelegantnejšia a jedna z najrýchlejších jácht na svete, je však zahalená rúškom tajomstva. Táto plávajúca ikona, ktorá je dizajnovým skvostom, je dlhá približne ako dve futbalové ihriská za sebou. Je navrhnutá tak, aby spájala technickú dokonalosť s nadčasovou estetikou. Konštrukcia jachty predstavuje kombináciu precízneho inžinierstva, ktoré nemá vo svete obdobu. Jej luxusný interiér je pre verejnosť takmer úplne neznámy, no aj tie málo známe detaily napovedajú, že ide o jedno z najexkluzívnejších plavidiel všetkých čias.
Jachta nesie názov Azzam, čo v arabčine znamená rozhodný. S dĺžkou 180,65 metra je najväčšou jachtou na svete. Má šírku 20,8 metra a nezvyčajne plytký ponor, len 4,3 metra. Tomuto plávajúcemu palácu, ktorý je stelesnením moci, nadčasového dizajnu, technickej dokonalosti a luxusu, sa nevyrovná žiadna iná jachta. Jedným slovom by sa teda dalo povedať, že je prelomová.
Viac sa dozviete tu: Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko
Cestovateľ Luke si myslí, že Slovensko patrí medzi najviac podceňované krajiny, kam sa v Európe môžete vydať na dovolenku. Je tu vraj krásne a bezpečne a veľmi rád ochutnáva lokálne dobroty. Obľúbil si najmä Košice, no očarila ho aj architektúra v Bratislave. V rozhovore nám okrem iného prezradil, kam by sa ešte rád u nás pozrel.
Pýtali sme sa ho aj na to, ako vníma ceny ubytovania či stravovania na Slovensku a či si dokáže predstaviť bývať tu natrvalo. Vieme tiež, ktoré mestá ho príliš nezaujali a aký ho na Slovensku čakal kultúrny šok.
Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, prečo sa Luke rád vracia na Slovensko, prečítaj si náš rozhovor tu: Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Spali sme v hosteli za 15 eur:
Ubytovanie môže byť pri cestovaní jednou z najdrahších položiek. Viacerí dobrodruhovia preto siahajú po hosteloch, ktoré majú okrem nižšej ceny aj množstvo ďalších výhod – predovšetkým, ak cestujete sami alebo jednoducho túžite spoznávať nových ľudí z celého sveta. Tak sme sa rozhodli pri cestovaní naprieč Bali takýto druh ubytovania vyskúšať. Pri rezervácii prvého sme však hneď prehliadli dve veci, a to bola chyba.
Za tri noci sme zaplatili 46 eur, čo vychádza na približne 15,30 eura na jednu. Suma bola podobná, než pri množstve ďalších hostelov na Bali, dokonca sa dali nájsť aj lacnejšie, takže ňou toto ubytovanie spomedzi iných vôbec nevyčnievalo. Niečím iným však áno. Predstavte si pohodlnú posteľ s voňavou bielizňou, v ktorej sa máte chuť len tak povaľovať celú noc aj deň – tak toto bol presný opak. Na bielych obliečkach sme si hneď všimli škvrny, tak sme sa snažili otočiť paplón tak, aby sme ho mali čo najmenej pri tvári.
Čo všetko sme zažili počas najhorších troch nocí v našom živote, sme zhrnuli v reportáži: Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť
Len v nedávnej minulosti môžeme naraziť na mimoriadne brutálny kriminálny prípad, z ktorého naskakuje husia koža. Rusa Alexandra Spesivtseva otec odmalička týral, zatiaľ čo s mamou si boli až prazvláštne blízki. Zdanlivo láskavá staršia žena lákala obete do bytu hrôzy, kde sa odohrávali šialenosti. Páchal ich jej syn. Dopustil sa takých zverstiev, že dostal prezývku Sibírsky Rozparovač.
Ohavnosti, ktoré vykonávali, sa im darilo dlho držať v tajnosti a odhalila ich až náhoda. Keď polícia konečne vylomila dvere na osudovom byte, čakal na nich poriadny šok. Všade po stenách bola krv a objavili tu poslednú Alexandrovu obeť, ktorá bola ešte nažive – len 15-ročnú Oľu Gaľcevovú (podľa niektorých zdrojov mala 14 rokov). Už mesiac predtým bolo po nej a jej dvoch 13-ročných kamarátkach vyhlásené pátranie. Avšak bez výsledkov. Oľa ležala na gauči s dvoma bodnými ranami v brušnej dutine, vo vani sa našlo telo bez hlavy a v obývacej miestnosti kostra hrudného koša.
Aké ohavnosti stihla prezradiť polícii, kým zomrela, sa dozviete v našom článku: Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Boli sme v hostinci U Krivého potoka
Opäť sme si nemohli dovoliť nenavštíviť ďalšiu reštauráciu z obľúbenej šou Na nože. Tentoraz sme sa šli najesť do hostinca U Krivého potoka, ktorej Martin Novák udelil 4 nože z 5. Novák si po príchode doprial španielskeho vtáčika, vývar, kurací šalát a dokonca aj pizzu. Len čo dojedol, obrátil sa na dámy, ktoré podnik vlastnia, s jedinou kritickou otázkou – prečo sa šikovná mamka, pracovité sestry a poctivé zamestnankyne nedokážu lepšie predať?
Z celej epizódy bolo cítiť rodinnú súdržnosť, rešpekt k jedlu, pohostinnosť a nádherné spojenia. Dámy ukázali, že sú skvelé kuchárky, no slabé marketérky. Vizuálne prvky a dizajn podniku hostí nelákal, a dokonca aj tabuľa, ktorá mala hostinec propagovať, posielala ľudí na opačný koniec dediny. Novák tentoraz čaroval s veľkou ochotou – vdýchol priestorom život, usporiadal oslavu pre pani mamu a vytvoril niekoľko jedál, ktoré verne niesli esenciu slovenskej pohostinnosti. Celá epizóda bola romantická, dojímavá a niekoľkokrát nám z nej dokonca vyhŕkla slza.
Na záver nechal v hostinci U Krivého potoka vynikajúce hodnotenie – štyri z piatich nožov – a zanechal aj pocit nádeje v tíme. Návštevu tejto reštaurácie sme si preto nemohli nechať ujsť a po návšteve už vieme, či sa to oplatí aj vám.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Jozef žil v Škótsku
Jozef, ktorý pochádza zo stredného Slovenska, odišiel za štúdiom do Škótska pred piatimi rokmi, ale nedávno sa presťahoval do Anglicka za lepšími pracovnými skúsenosťami. Život v Škótsku si však úplne zamiloval a verí, že sa tam v budúcnosti bude mať možnosť opäť vrátiť. Tvrdí, že Slováci a Škóti sú si veľmi podobní: „Keby sme mali podobnejšie jazyky, okamžite by som uveril, že Škóti sú naši stratení slovanskí bratia, alebo že my sme nejaká odnož Keltov.“
Jozef Musil žil štyri roky v treťom najľudnatejšom škótskom meste Aberdeen, ktoré leží na východnom pobreží Severného mora, kde študoval matematiku. Dnes žije v anglickom meste Lancaster, kde učí na miestnej strednej škole.
V našom rozhovore nám prezradil nielen to, ako vyzeral jeho život v Škótsku, ale aj to, aké sú tam ceny a čo na Slovensku funguje lepšie.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
