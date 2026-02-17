Nečakané priznanie: Diana Hágerová prehovorila o traume z detstva, svoje deti vychováva inak ako ostatní

Foto: Instagram.com/dihager

Jana Petrejová
Vyhýbajú sa tomu ako čert kríža.

Za úsmevom moderátorky a oddanej mamy sa skrývajú príbehy, ktoré mnohí nevidia. Diana Hágerová tentoraz otvorene hovorí o skúsenostiach z detstva a o tom, čo dokáže formovať našu osobnosť viac, než si uvedomujeme. Jej pohľad na výchovu a vzťahy s deťmi núti zamyslieť sa – a možno aj spochybniť niektoré bežné vzorce, ktoré si nevedomky opakujeme.

Moderátorka Diana Hágerová si materstvo užíva naplno a vie, že byť rodičom je krásne, ale aj náročné. So svojím partnerom Romanom Juraškom vychovávajú dcérku Izabelku a syna Tristana, ktorým sa snažia dať všetku lásku. Ako priznala dvojnásobná mamička pre Topky, vydali sa však inou cestou a snažia sa vyhnúť zastaraným výchovným stereotypom, ktoré sa často opakujú z generácie na generáciu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Hágerová (@dihager)

Čo jej prekážalo, keď bola malá?

Diana naznačila, čo jej nesedelo na detstve, ktoré si prežila. Sú to presne tie zastarané vzorce, ktoré sa kedysi uplatňovali pri výchove detí. „Chlapčekom sa vtedy hovorilo, neplač, čo rodičia aj dnes používajú. Častokrát, keď spadne, hovorievali mu, aby neplakal, veď je chlapec a veľkí chlapci predsa neplačú. A to nie je dobré z psychologického hľadiska, pretože v tom dieťati potláčajú jeho vlastnú emóciu,“ poznamenala moderátorka.

Ako ďalej doplnila, nie je zase zástancom toho, aby polhodinu kričal a plakal, ako ho bolí zranené koleno po páde. Na druhej strane, plač považuje za úplne prirodzenú a samozrejmú reakciu, predsa len, keď si človek zlomí ruku, nebude sa z toho smiať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Hágerová (@dihager)

„Sú tam také veci, na ktoré boli naši rodičia zvyknutí z čias predtým, no myslím si, že teraz už neobstoja. Dá sa to už podložiť rôznymi psychologickými výskumami a štúdiami. Sú to síce drobnosti, ale ostanú v tebe do konca života,“ zdôraznila Diana a naznačila traumu, ktorú si ľudia nesú z detstva so sebou.

Zažila krásny moment s dcérou

