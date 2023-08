Diaľnica D2 v smere na Brno je uzavretá, pri hromadnej nehode prišli o život dvaja ľudia

Nehodu neprežili dvaja ľudia, osem ďalších utrpelo rôzne zranenia. TASR o tom informuje podľa webu Novinky.cz. Nehoda sa stala zhruba na 24. kilometri diaľnice D2, za výjazdom na Hustopeče, v smere na Brno. Obeťami sú podľa polície dvaja robotníci, ktorí čistili odvodňovaciu priekopu.

Do dodávky narazili autá

Podľa dostupných informácií sa po práci pri robotníkoch zastavila dodávka, do ktorej mali nastúpiť. Postupne však do nej narazili dve osobné autá. Diaľnicu polícia uzavrela a na mieste sa vytvorila kolóna. Policajti autá smerujú z diaľnice na Hustopeče a cez Židlochovice smerom na Brno, pri Blučine sa opäť môžu vrátiť späť na D2. Dopravné obmedzenia potrvajú podľa odhadu polície do neskorých večerných hodín.