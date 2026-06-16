V malej obci pri Kežmarku chcú zrušiť 2. stupeň ZŠ. Zámer schválili aj obecní poslanci

Minister školstva Drucker a školské lavice

Foto: TASR - Jaroslav Novák / TASR - František Iván

Lucia Mužlová
TASR
Situácia v školstve je mimoriadne vážna, chcú zrušiť druhý stupeň ZŠ.

Včera sa žiaci dozvedeli, na ktorú základnú školu ich prijali. Mnoho z nich sa hlásilo cez nový systém ePrihlášky. Rezort školstva hovorí, že sa ukázalo, že tento systém dokáže efektívnejšie využívať kapacity škôl a pomáha väčšiemu počtu detí dostať sa na školu podľa preferencií ich rodičov. Na školu podľa vlastného výberu už však do druhého stupňa nemusia chodiť deti z obce Rakúsy.

Situácia v školstve v obci Rakúsy v okrese Kežmarok je mimoriadne vážna. Prednosta tamojšieho obecného úradu Jozef Pitoňák v utorok oznámil, že na Základnej škole s materskou školou, ktorú navštevuje zhruba 850 žiakov, plánujú zrušiť druhý stupeň vzdelávania.

Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou v Rakúsoch Lucia Brutovská a žiaci
Foto: TASR – Oliver Ondráš

Škola dlhodobo funguje v dvojzmennej prevádzke

Zámer schválili aj obecní poslanci a definitívne o zrušení rozhodnú zrejme v lete. Situáciu by podľa neho vyriešila výstavba novej školy v rómskej osade, o ktorú sa usilujú už 18 rokov. Bez pomoci štátu či európskych fondov sa to však zrealizovať nedá, keďže náklady na výstavbu by dosiahli 11 miliónov eur.

„Dôvodom nie je nezáujem samosprávy o vzdelávanie detí, ale dlhodobo neriešený problém nedostatočných kapacít a neudržateľného financovania školy zo strany štátu,“ zdôvodnil Pitoňák. Vysvetlil, že škola už roky funguje v dvojzmennej prevádzke, pričom počet žiakov každoročne rastie.

Zároveň potvrdil, že obec je pripravená okamžite začať s výstavbou novej školy s kapacitou 720 žiakov, keďže disponuje pozemkom, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením aj vysúťaženým zhotoviteľom.

Situáciu podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zhoršujú aj vysoké prevádzkové náklady, keďže vyučovanie prebieha v šiestich rôznych budovách. Zhruba 60 percent nákladov pritom ide na elokované pracovisko v prenajatých priestoroch v Pradiarni v Kežmarku, ktoré navštevuje 300 žiakov.

Škola tam platí zhruba 40 000 eur ročne nájom a ďalších asi 120 000 eur za energie. Obec zároveň financuje autobusovú dopravu žiakov. „Ministerstvo školstva doteraz nereagovalo ani na opakované žiadosti o dofinancovanie týchto mimoriadnych výdavkov,“ zdôraznil Pitoňák.

Deti budú musieť prestupovať inam, rodičom sa to nepáči

Riaditeľka školy Lucia Brutovská pripomenula, že ak bude druhý stupeň zrušený, približne 300 žiakov bude potrebné v krátkom čase umiestniť do škôl v okrese Kežmarok. Problém, ktorý obec dlhodobo riešila vlastnými silami, sa tak presunie na okolité školy a samosprávy. Obec to považuje za krajné riešenie, avšak bez pomoci štátu už situáciu nedokáže zvládať.

Učiteľka a deti v škole
Ilustračná foto: TASR – František Iván

„Problémy sú aj s tým, že rodičia nám nechcú dávať deti do školy, keď ich musíme voziť, pretože ich chcú mať pod dohľadom. Najlepšiu dochádzku máme práve v osade,“ skonštatovala riaditeľka. Podotkla, že ak by druhý stupeň nezrušili a nepostaví sa nová škola, museli by zaviesť troj až štvorzmennú prevádzku, čo nie je možné.

„Poznáme riešenie, dlhodobo na tom pracujeme, do prípravy projektu obec investovala už zhruba 200 000 eur a sme na 100 percent pripravení na výstavbu, avšak potrebujeme peniaze a štát nám nevenuje adekvátnu pozornosť. Očakávali sme, že sa nám podarí čerpať prostriedky z plánu obnovy, ale nebolo možné v čase, ktorý bol pevne určený výzvou, zapojiť sa do nej tak, aby sme boli úspešní. Napriek tomu ten problém nezmizol a čím ďalej sa zhoršuje,“ uzatvára Pitoňák.

„Pre rodičov je najdôležitejšie, aby mali istotu, že ich dieťa bude mať svoje miesto v škole. Preto sme zaviedli systém, ktorý efektívnejšie pracuje s voľnými kapacitami a zároveň rešpektuje poradie škôl, ktoré si rodičia zvolili,” uviedol pritom ešte včera minister školstva Tomáš Drucker pri téme ePrihlášky.

Prípadnú reakciu rezortu školstva doplníme.

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