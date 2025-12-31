Deti mladšie ako 15 rokov majú mať stopku: Ďalšia krajina chystá zásadnú zmenu v prístupe k sociálnym sieťam

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Sociálne siete majú byť pre mladších než 15 rokov zakázané.

Francúzsko pripravuje nový zákon na ochranu mladistvých pred nadmerným trávením času pred obrazovkou a od septembra plánuje zakázať prístup k sociálnym médiám deťom mladším ako 15 rokov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Iniciatívu podporuje prezident Emmanuel Macron, ktorý uviedol, že parlament by mal návrh začať prerokúvať v januári. Austrália pritom tento mesiac ako prvá krajina na svete zaviedla zákaz používania sociálnych médií pre deti mladšie než 16 rokov.

Zákon má dva hlavné články

„Mnohé štúdie a správy v súčasnosti potvrdzujú rôzne riziká spojené s nadmerným používaním digitálnych obrazoviek u dospievajúcich,“ uvádza sa v návrhu, ktorý videla francúzska agentúra. Podľa vlády deti s neobmedzeným prístupom na internet môžu byť vystavené nevhodnému obsahu či kyberšikane.

Ilustračná foto: Unsplash (Panos Sakalakis)

Návrh zákona obsahuje dva články. Prvý zakazuje „poskytovanie online sociálnych médií prostredníctvom online platformy osobám mladším ako 15 rokov“. Druhý požaduje zákaz používania mobilných telefónov na stredných školách.

Presadzovanie pravidiel môže byť problémom

Macron zdôraznil, že digitálna ochrana maloletých je prioritou jeho vlády, no problémy sú s jej presadzovaním a dodržiavaním medzinárodného práva. Horná komora francúzskeho parlamentu, Senát, tento mesiac podporila iniciatívu na ochranu tínedžerov pred nadmerným časom stráveným pred obrazovkou a prístupom k sociálnym médiám, ktorá zahŕňa požiadavku rodičovského súhlasu pre deti vo veku od 13 do 16 rokov na registráciu na sociálnych sieťach.

Návrh Senátu bol predložený Národnému zhromaždeniu, ktoré musí text schváliť, aby sa stal zákonom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac