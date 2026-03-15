Desivá noc na Spiši. Muž sa snažil vniknúť do cudzieho bytu, utŕžil ranu sekerou do hlavy

Incident sa udial v meste na Spiši počas sobotných večerných hodín. Celá situácia sa skončila privolaním záchranných zložiek, ktoré konštatovali vážne poranenie hlavy.
O prípade informoval spravodajský portál noviny.sk. Z dostupných informácií vyplýva, že jeden z mužov sa snažil násilím dostať do cudzieho bytu. V ňom sa nachádzali dve osoby, pričom jedna z nich na muža zaútočila sekerou. Úder do hlavy mu spôsobil vážne zranenia.
Útočník bol zadržaný privolanými príslušníkmi Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ). Ďalšie informácie budú zrejme objasnené až po konkrétnejšom vyšetrovaní.
