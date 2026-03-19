Toto by o nej nikdy nepovedala: Dcéra Dary Rolins vyniká v tom, čo ona nezvládala

Speváčku Daru Rolins čaká ako matku veľký životný míľnik – jej dcéra Lola sa chystá odísť do zahraničia a začať novú etapu svojho života.
Pre magazín Nový čas prezradila speváčka Dara Rolins, že nasledujúce mesiace budú v jej živote výrazne ovplyvnené dcérou a jej odchodom do Londýna. Naznačila tiež, že sa vedome rozhodla upraviť pracovné tempo a viac sa sústrediť na rodinu aj osobný život a prezradila aj to, v čom jej dcéra vyniká na rozdiel od nej.
Veľká zmena v rodine
Dara Rolins otvorene priznala, že odchod dcéry bude pre ňu silným životným momentom, na ktorý sa nedá úplne pripraviť. „Všetko sa bude točiť viac okolo Loly, pretože tá v septembri nastupuje na novú školu. Bude veľké sťahovanie, pretože si vybrala Londýn, takže aj pre mňa to bude veľká zmena, lebo moje jediné dieťa je o mesiac dospelé. Ten čas strašne letí,“ vyjadrila sa Dara.
Ide o prirodzený krok v živote každého mladého človeka, no pre rodiča znamená odlúčenie vždy silnú emocionálnu skúšku. „Myslím si, že jej odchod bude veľmi náročný. Na takéto veci sa nedá pripraviť – až keď to príde a nastane, tak sa tomu jednoducho postavím čelom,“ priznala Rolins.
