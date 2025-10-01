Dátum, ktorý rozhodne o budúcnosti ich dôchodkov: Seniori majú pár dní na to, aby si splnili povinnosť

Seniori majú potom, ako im je priznaný nárok na dôchodok, stále niekoľko povinností. Tí penzisti, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, musia napríklad nahlásiť zmenu adresy, ak svoj dôchodok poberajú v hotovosti. U tých dôchodcov, ktorí sa presťahovali do zahraničia, je to o čosi komplikovanejšie.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.
Povinnosť sa mu opakuje viackrát do roka
Potvrdenie o žití, ako už vyplýva z názvu, je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda má naďalej nárok na vyplácanie penzie.
Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom EÚ, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskou konfederáciou, má povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru každého roka, uvádza poisťovňa.
Vyplnené a overené tlačivo posielajú seniori za príslušný kalendárny štvrťrok do 15 dní po jeho uplynutí. Musia si tak pamätať 4 dôležité dátumy – 15. apríl, 15. júl, 15. október a potom 15. január nasledujúceho kalendárneho roka. Ak toto potvrdenie nedoručia do uvedených termínov, alebo na to jednoducho zabudnú, Sociálna poisťovňa im dôchodok nevyplatí a bude pozastavený.
Na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka. Výnimku, čo sa týka potvrdenia o žití, majú len seniori žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Údaje si totiž získava sama od Českej správy sociálneho zabezpečenia.
