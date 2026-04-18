Vo veku 77 rokov zomrela herečka zo slávneho filmu s DiCapriom. Bola držiteľkou viacerých cien Cézar

TASR
Tomáš Čapák
Zomrela herečka Nathalie Bayeová, mala 77 rokov.

Vo veku 77 rokov zomrela francúzska herečka Nathalie Bayeová, známa z filmu režiséra Stevena Spielberga Chyť ma, ak to dokážeš, a držiteľka niekoľkých francúzskych filmových cien Cézar. O smrti herečky informovala v sobotu jej rodina, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Rodina uviedla, že Bayeová trpela demenciou s Lewyho telieskami a na následky tohto ochorenia zomrela v piatok večer vo svojom dome v Paríži.

Bohatá kariéra

Bayeová počas svojej bohatej kariéry účinkovala približne v 80 filmoch a štyrikrát získala cenu Cézar pre najlepšiu herečku – francúzsku obdobu filmových Oscarov. Film Pornografický vzťah jej priniesol cenu pre najlepšiu herečku na filmovom festivale v Benátkach.

Známa je aj vďaka filmu Chyť ma, ak to dokážeš, v ktorom si zahrala po boku Leonarda DiCapria, či vďaka jej postave francúzskej aristokratky vo filme Panstvo Downton: Nová éra.

Foto: MovieStillsDB

Spolupracovala aj s kanadským režisérom Xavierom Dolanom, ktorý ju obsadil do rolí problematických matiek vo filmoch Laurence Anyways a Je to len koniec sveta.

Mala dcéru

Herečka mala s francúzskym spevákom, skladateľom a hercom Johnnym Hallydayom dcéru Lauru Smetovú, ktorá je taktiež herečkou, a so svojou matkou si zahrala v seriáli Chcem hovoriť so svojím agentom!.

Bayeová sa narodila 6. júla 1948 v Normandii. Jej rodičia boli maliari. Pre problémy s dyslexiou opustila v 14 rokoch školu a odišla do Monaka, kde nastúpila do tanečnej školy. O tri roky neskôr odišla do Spojených štátov.

Prelom vo svojej kariére zažila v 70. rokoch, keď spolupracovala s francúzskymi režisérmi Francoisom Truffautom, Mauriceom Pialatom a Claudeom Sautetom, a neskôr v 80. rokoch s Jean-Lucom Godardom.

