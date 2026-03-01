Dáta za 25 eur teraz bezplatne: Slovenský operátor spustil špeciálnu akciu. Zistite, či máte nárok

Útok na Irán
Balík bežne stojí 25 eur.

Telekomunikačný operátor O2 prichádza s mimoriadnym benefitom pre zákazníkov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v krajinách Blízkeho východu. Reaguje tak na zhoršenú bezpečnostnú situáciu a chce klientom uľahčiť prístup k informáciám aj komunikácii so svojimi blízkymi.

Ako informoval samotný operátor O2, zákazníci si môžu od dnešného dňa do 8. marca 2026 aktivovať veľký balík 10 GB dát bezplatne. Štandardná cena balíka je 25 eur, pričom automatická obnova pri ňom nie je zapnutá.

Benefit je aktuálne dostupný v Ománe, Spojených arabských emirátoch, Katare, Kuvajte a Izraeli. Aktivácia prebieha zaslaním SMS správy v tvare OBNOVITR10 na číslo 99 222. Balík má platnosť 30 dní a každý zákazník si ho môže aktivovať iba raz.

Dočasné stiahnutie peňazí operátor vráti späť

Operátor zároveň upozorňuje, že z technických dôvodov sa môže balík u klientov s fakturovanými službami dočasne zobrazovať ako spoplatnený. Spoločnosť ho však nebude účtovať. Pri zákazníkoch s predplatenou kartou sa suma najskôr stiahne z kreditu, následne im bude vrátená späť. Rovnaký postup platí aj pri službe Radosť, ktorú prevádzkuje O2. V tomto prípade sa poplatok dočasne stiahne z platobnej karty a peniaze budú v priebehu niekoľkých dní vrátené.

Zoznam krajín sa môže rozšíriť

Operátor zároveň uviedol, že pracuje na rozšírení tejto možnosti aj do ďalších krajín regiónu. Bezplatný dátový balík by mal byť postupne dostupný aj v Jordánsku, Libanone, Iráne, Iraku, Jemene, Bahrajne a Sýrii. O dostupnosti budú zákazníci informovaní prostredníctvom SMS správy.

