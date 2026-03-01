Nová výnimka pre živnostníkov: Jedna skupina by nemusela platiť odvody. Tomáš chce zmenu ešte pred 1. júlom

Foto: TASR/Jaroslav Novák, Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Sociálne odvody by sa netýkali časti živnostníkov.

Živnostníci, ktorí dosahujú ročný príjem nižší ako 3000 eur, by mali byť oslobodení od platenia sociálnych odvodov. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to naznačil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

Úpravu legislatívy chce riešiť tak, aby zmenu bolo možné implementovať ešte pred 1. júlom a zmenami v odvodoch. Tomáš zopakoval, že je za to, aby živnostníci odvádzali aspoň také odvody, ktoré im postačia na minimálny dôchodok. Zároveň priznal, že existuje skupina „mikroživnostníkov“ s nízkym príjmom.

Návrh je v legislatívnom procese

„Rozhodli sme preto po komunikácii s Ministerstvom financií SR, že zavedieme ešte jednu príjmovú skupinu do 3000 eur ročne, ktorá by mala byť oslobodená od platenia sociálnych odvodov,“ vysvetlil.

Návrh je podľa neho v legislatívnom procese, priznal, že sa bude postupovať prostredníctvom poslaneckých návrhov. „Potrebujeme stihnúť termín 1. júl, keď začnú platiť nové odvody,“ objasnil. Ročný vplyv na štátny rozpočet vyčíslil na približne 40 miliónov eur.

Danko prišiel s návrhom daňových licencií

„Preto budeme hovoriť ešte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ale jeho podriadení v odborných sekciách už vyslovili súhlas s takýmto postupom,“ povedal Tomáš.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

V súvislosti s avízom, ktoré vyslovil v nedeľnej relácii TV Joj 24 predseda SNS Andrej Danko, o možnosti daňových licencií v hodnote 2000 eur pre živnostníkov dosahujúcich ročne príjem do 10 000 eur, Tomáš povedal, že je to agenda SNS. Očakáva, že Danko preukáže pri svojom návrhu vplyv na štátny rozpočet a bude komunikovať s rezortom financií.

