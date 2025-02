Dara Rolins priznala, čo ju naozaj mrzí, pokiaľ ide o jej dcéru. Táto vec sa už nikdy nezmení, musí sa s tým len zmieriť

Jedna z najobľúbenejších speváčok si vždy užíva čas strávený s milovanými ľuďmi naplno. Medzi nich nepochybne patrí aj jej dcéra Lola, ktorá rastie ako z vody. Ani popová diva nemôže uveriť tomu, ako ten čas rýchlo letí. Miestami ju to mrzí, keďže vidí, ako sa pomaly jej dcéra, či už vzhľadovo alebo svojimi názormi, mení. Tuší totiž, že jedného dňa vyletí z rodného hniezda. Zdá sa, že na to speváčka myslí v týchto dňoch častejšie než kedysi.

Legenda Dara Rolins sa teší z každej prítomnosti svojej dcéry Loly. Využíva každú možnú voľnú chvíľku, ktorú si môže užiť práve s ňou. Plynúci čas ju núti premýšľať nad tým, že to nebude trvať večne, a že jedného dňa nastane moment, keď sa jej dcéra poberie vlastnou cestou. Ide o prirodzený kolobeh v rodine, nad ktorým sa speváčka zamýšľa dvojnásobne práve v tomto období, keď rekapituluje, čo spolu v uplynulých dňoch prežili.

Dojímavé slová o dcére

O tom, čo jej momentálne behá hlavou, sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. „Prečo všetky prázdniny skončia vždy skôr, než vôbec poriadne začnú? Aj keď… Zaplať Pán Boh za každú chvíľu, ktorú môžem prežiť s mojou Lolou. Viem, že čas, kedy začne lietať po svojej osi sa nezadržiteľne blíži (budúci mesiac má 17, a nie, spoločnú fotografiu mi ani tentokrát neschválila). Tak ma aspoň po našej včerajšej večeri odfotila,“ napísala Dara k dvom zverejneným fotografiám.

V priebehu jedného týždňa stihli obe zažiť rôzne momenty. „O chvíľku už odlietame smer Praha. A čo sme v tom jednom týždni stihli? Zaletieť do upršanej Saudskej, skontrolovať Pavlíka (Pavla Nedvěda, Darinho snúbenca, pozn. red.) a trochu mu to jeho nové bývanie žensky zútulnili a potom sme pár dní zbierali do zásoby slnečnú energiu v Emirátoch. Takže krása! Pozdravujeme, vidíme sa v realite,“ pokračovala speváčka.

