Danko sa obul do Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády, o vakcínach chce ďalšiu diskusiu

Koaličná SNS berie na vedomie vyjadrenia prezidenta SR Petra Pellegriniho na adresu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
V reakcii na Pellegriniho vyjadrenia po stretnutí s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Martinom Venhartom k téme analýzy vakcín proti ochoreniu COVID-19 to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko.
Otázky má riešiť vláda
Ako dodal, prezident opäť využil situáciu a postavil sa na opačnú stranu barikády. Prezentoval svoju pozíciu tam, kde ju nikto neočakával. „Slovenská národná strana neznevažuje SAV. Zobrali sme na vedomie ich posudok, avšak z hľadiska témy vakcín považujeme za dôležité, viesť odbornú diskusiu o tom, ktoré vakcíny ľuďom pomáhajú a ktoré im môžu škodiť,“ uviedol Danko.
Podľa Danka je zrejmé, že v období rokov 2020 až 2023 sa „udiali skutočnosti“, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Otázky týkajúce sa vyšetrovania udalostí z obdobia pandémie by prezident podľa neho mal smerovať radšej na ministrov vnútra a zdravotníctva. Pellegrini v stredu skonštatoval, že od Kotlára nevidel analýzu k tomu, čím sa má na poste splnomocnenca zaoberať.
Analýza vyvrátila Kotlárove tvrdenia
Prezident po stretnutí s Venhartom odporučil vláde SR, aby sa správou SAV o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 čím skôr oficiálne zaoberala. Šéf SAV hlavu štátu uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.
SAV vypracovala analýzu vakcín po vyjadreniach splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Ten okrem iného tvrdil, že v nich bolo vysoké množstvo DNA, čo vedecká analýza vyvrátila. V tejto súvislosti SAV upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér
O prerokovaní správy Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy proticovidových vakcín na vláde rozhodne premiér Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že on správu vládnemu kabinetu predložil.
„To, kedy bude správa prerokovaná, nie je moje rozhodnutie,“ poznamenal Šaško. Zopakoval, že od svojho nástupu do funkcie deklaruje podporu vede, modernému prístupu a vedcom, SAV ako vlajkovej inštitúcii slovenskej vedy a výskumu.
Šéf rezortu zdravotníctva zároveň pripomenul, že splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má predložiť správu o priebehu pandémie. Na predloženie má určený termín a tieto odpovede podľa neho očakáva aj slovenská verejnosť.
Nahlásiť chybu v článku