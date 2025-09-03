Ledva vedel chodiť, no ľudí aj tak obťažoval: Muž si v električke stiahol nohavice a ukazoval pohlavný úd

Foto: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj/TASR - Dano Veselský (ilustračná)

Roland Brožkovič
SITA
Muž obťažoval cestujúcich v bratislavskej električke.

Muž s chodítkom obťažoval cestujúcich v bratislavskej MHD, skončil za mrežami. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vyšetrovateľ obvinil z trestného činu výtržníctva a krádeže 34-ročného Mária E. z Bratislavy.

Obvinený muž ešte 27. augusta počas cesty električkou MHD medzi zastávkami Mariánska a Americké námestie vyvolal verejné pohoršenie tým, že si stiahol nohavice, vytiahol pohlavný úd a cestujúcich obťažoval nevhodným správaním. „Po chvíli si nohavice obliekol znova, avšak začal vykrikovať vulgarizmy na ostatných cestujúcich,“ uviedol hovorca.

Jeden z cestujúcich sa ľudí zostal

Starší pán, ktorý sa cestujúcich zastal, sa stal obeťou najskôr vulgárneho verbálneho a následne aj fyzického napadnutia. Po niekoľkých sekundách sa podarilo agresívneho muža z električky dostať von, avšak páchateľ odcudzil pánsku tašku poškodeného muža, v ktorej mal hotovosť a mobilný telefón. Z miesta odišiel, avšak na základe oznámenia na čísle 158 sa podarilo muža zadržať a eskortovať na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia.

