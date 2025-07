Daniela Nízlová sa prihovorila fanúšikom z nemocnice. Twiinska skončila pod anestéziou, čo sa stalo?

Väčšina známych osobností si užíva leto a odchádza na dovolenky, alebo ako v prípade Mira Jaroša, pracuje na nových projektoch, no zdá sa, že Twiinska začala leto celkom nepríjemne. Fanúšikov totiž prekvapila zábermi z nemocničného lôžka.

Danielu Nízlovú ľudia poznajú ako speváčku zo skupiny Twiins, no tiež ako mamičku malej Lindy. Navyše roky vedia, že sú so sestrou nerozlučné a neustále sú spolu, čo vyplýva aj z ich fotografií na sociálnych sieťach. O to viac zaskočení fanúšikovia ostali, keď sa im náhle Daniela prihovorila z nemocnice.

Čo sa stalo?

Mamička najprv ukázala záber s informačným listom a dotazníkom pred anestéziologickým zákrokom. V ňom bola napríklad poučená, že žiadna anestézia nie je bez rizika. Napriek tomu však Twiinska nestrácala úsmev na perách, čo odhalil ďalší záber na jej Instagrame, v ktorom fanúšikom odkázala, nech jej držia palce.

Len o niekoľko hodín neskôr sa Daniela opäť ozvala. K fotografii v nemocničnom oblečení napísala „Žijem, už som hore.“, čím naznačila, že všetko prebehlo bez problémov. O ďalšie tri hodiny neskôr pridala fotografiu svojej ruky, kde bolo vidieť modrinu od ihly a humorne pri nej poznamenala: „Vyzerám ako narkoman. Až na šiestykrát trafili.“

Tento záber už bol odfotený v aute, takže bolo zjavné, že Daniela podstúpila jednodňový zákrok, po ktorom mohla ísť domov. A hoci Twiinska neprezradila viac a nechala fanúšikov špekulovať, aký zákrok podstúpila, portál diva.sk si myslí, že pozná odpoveď. Nedávno totiž ich portálu speváčka prezradila, že má hallux, teda deformáciu palca na nohe, ktorý jej zvykne spôsobovať bolesti.

Pre portál tiež priznala, že ju čaká operačný zákrok a vysvetlila: „Keď si dám nejaké normálne topánky, tak ma to nebolí. Ale keby som si teraz mala obuť lodičky a stáť v nich celý večer na evente, tak ma to začne trochu bolieť. Napríklad, keď mám celý deň obuté pokojne aj bežecké tenisky, tak tá noha je stiahnutá a už aj keď mám šoférovať a šliapnuť na plyn, tak mi je to občas nepríjemné a cítim bolesť.“