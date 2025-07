Miro Jaroš vyvrátil mýtus o svojej kariére. Prezradil, aké správanie fanúšikov ho najviac zamrzí

Dnes superstarista tvorí najmä pre deti, no napriek tomu má aj on bláznivé historky z koncertov, ktoré by nik nečakal. Napríklad, keď zúfalý otecko vyšiel na pódium, lebo nemohol nájsť svoju dcérku a žiadal ľudí o pomoc. Malá Nelka sa nakoniec našla spokojná v dave. Netreba však zabúdať ani na jeho prvý koncert, z ktorého všetci odišli.

Obľúbený spevák má rozhodne o čom rozprávať a inak to nebolo ani v rozhovore pre interez. Hoci leto začalo naplno a deti si užívajú prázdniny, Miro Jaroš nelení a ako nám prezradil, chystá nové videoklipy a pracuje aj na uspávankách. Jeho fanúšikovia sa tak skutočne majú na čo tešiť.

Tvorba piesní mu ide od ruky

Čo sa týka nových piesní, Jaroš nemá o inšpiráciu núdzu. „Táto tvorba mi ide úplne prirodzene. Poviem si tému, ktorú by som chcel spracovať, a väčšinou to mám veľmi rýchlo hotové. Následne sa spájam s ľuďmi, ktorí vedia produkovať a spolu to doladíme. Nejako sa tým nezaoberám a často som spokojný s tým, čo vytvorím, hneď na prvý raz. Preto vlastne nemám ani „šuflíkové skladby“. Všetko, čo vymyslím, nahrám,“ priznal spevák.

Medzi jeho najpopulárnejšie skladby patria napríklad Tobogan, DISKO, Dospelý, Moje telo, ale tiež pieseň Zmrzlina, na ktorej sa podieľal aj raper Rytmus. S miliónmi prehratí na YouTube tak o fanúšikovskú priazeň Miro Jaroš rozhodne nemá núdzu a o jeho talente a originalite sa nedá pochybovať. Napriek tomu sa nájdu takí, ktorí o ňom šíria známy mýtus.

Spevák prezradil: „Stretávam sa s tým, že som vraj našiel dieru na trhu. Ja som to takto nikdy nevnímal, keďže som takúto hudbu pôvodne nemal v pláne robiť.“ To však nie je to jediné, čo si o sebe vypočul.

Dodal: „Ďalšia vec – robím to vraj iba pre peniaze. Áno, dá sa takouto tvorbou zarobiť, ale čo možno veľa ľudí nevie, je to, že ja veľa peňazí otočím a investujem ich späť do hudby. Nie je to teda taká zlatá baňa, ako si mnohí myslia. Ale mohla by byť, keby som k tomu pristupoval inak.“

Stretnutia s fanúšikmi môžu mať aj negatívnu odozvu