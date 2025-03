Ďalšie zlyhania vedenia SNG: Z Fullovej galérie odpochodovala tlačiareň. Mešká sa s úhradou viacerých faktúr

Slovenská národná galéria (SNG), ktorá si desaťročia budovala renomé ako inštitúcia s medzinárodným dosahom, čelí historickým problémom, ktoré môžu poškodiť jej budúcnosť. Zatiaľ čo hromadné výpovede zamestnancov vyvolali veľkú pozornosť širokej verejnosti, ide len o jeden z mnohých problémov, ktoré trápia galériu.

Vedenie SNG pod dočasným riaditeľom Jaroslavom Niňajom čelí závažným zlyhaniam, ktoré ohrozujú jej každodenný chod a reputáciu. Od apríla 2025 opustilo Slovenskú národnú galériu približne 100 zamestnancov, ktorí podali hromadné výpovede.

Dôvodom je najmä nečinnosť ministerstva kultúry a kroky dočasného riaditeľa Niňaja, ktoré podľa zamestnancov vedú k ohrozeniu fungovania inštitúcie. Pod jeho vedením došlo k chaosu v interných procesoch, k nezákonným príkazom a nezabezpečeniu riadneho chodu galérie.

Maximálne zlyhanie vedenia

Tieto výpovede sú varovaním pred kolapsom, ktorý už podľa zamestnancov začal. Významné digitálne služby, kníhkupectvo a vzdelávacie programy môžu byť ohrozené, čo povedie k zníženiu kvality a dostupnosti služieb pre návštevníkov.

Súčasné vedenie SNG však čelí ďalším vážnym problémom. Ako informovala Fullova galéria na sociálnej sieti, nezaplatené faktúry vedú k pokutám a strate dôvery zo strany partnerov. Vysunuté pracoviská galérie, ako napríklad Schaubmarov mlyn, sa ocitli v problémoch s nezaplatenými záväzkami vrátane nezaplatenej dane z nehnuteľnosti.

Portál Web Umenia, ktorý je dôležitým nástrojom pre prezentáciu galérie, dokonca dočasne vypadol z dôvodu neuhradených faktúr. Vysunuté pracoviská prišli o tlačiarne, ktoré si poskytovatelia odniesli preč, čo výrazne zhoršuje pracovné podmienky. Tieto problémy nie sú len administratívne, ale majú vážny dosah na každodenný chod galérie.

Podpora kultúry a vzdelávania už nie je na prvom mieste

Minulý rok sa aj napriek týmto problémom podarilo SNG pripraviť rôzne vzdelávacie a spoločenské podujatia pre 3 372 návštevníkov. Tieto aktivity sa uskutočnili aj napriek tomu, že galéria bola zatvorená a personál bol v značnom strese. Avšak ďalšia spolupráca a podujatia sú ohrozené, pretože súčasné vedenie sa podľa zamestnancov sústreďuje na iné priority, čo naznačuje, že podpora kultúry a vzdelávania už nie je na prvom mieste.

Interez kontaktoval so žiadosťou o komentár k medializovaným informáciám generálneho riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja, kanceláriu ministerstva kultúry aj tlačové oddelenie SNG. Do času publikovania článku nám však prišla odpoveď len z tlačového oddelenia SNG. Zamestnávateľ však určil prekážky na „strane zamestnávateľa do konca výpovednej lehoty zamestnanca a teda zamestnanec nemôže vykonávať svoju pracovnú náplň a nie je oprávnený vykonávať prácu na svojom pracovisku“. Preto sme zatiaľ žiadnu odpoveď k téme nedostali.